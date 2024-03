Dieta menopausa, quali cibi mangiare?/ Prof Calabrese: “Bene legumi, frutta e verdura, no grassi animali”

Negli studi di Uno Mattina, in diretta su Rai Uno, vi era stamane il professor Giorgio Calabrese, noto nutrizionista, che ha cercato di consigliare alle donne che affrontano la menopausa quale dieta seguire. Durante la menopausa la donna è solita aumentare di peso, e Calabrese a riguardo precisa: “E’ naturale l’aumento di peso, manca l’estrogeno, Non è una malattia ma è uno stato fisiologico della donna, termina la fertilità ma non la femminilità, mancano gli estrogeni e si reintegrano con legumi, frutta e verdura. Come velocizzare il metabolismo? Fondamentale la donna, bella come è, ad un certo punto si sente non più bella perchè avendo questa carenza deve riattivare il metabolismo che non si riattiva però con le diete di moda, dobbiamo parlare con il dietologo”.

Ma cosa dovrebbe mangiare una donna in menopausa per favorire la linea? Giorgio Calabrese spiega: “Bisogna triplicare frutte verdure e legumi, non togliamo i carboidrati e dimezziamo i grassi animali. Abbiamo più capacità di sgonfiare l’intestino – precisa – soprattutto quella pancetta che da fastidio e quando torna la pancia piatta la donna si rivede molto bella”.

DIETA MENOPAUSA, QUALI CIBI MANGIARE? “NON ELIMINIAMO I CARBOIDRATI”

Quindi ha ribadito: “Dobbiamo mangiare tre volte al giorno la frutta, due volte al giorno le verdure di stagione, quelle che hanno più fitoestrogeni, 4 volte alla settimana i legumi, raddoppiare il pesce, dimezziamo i cibi che hanno origine animale per i grassi saturi, e poi al pranzo e a cena riso, pasto o orzo parlato a pranzo con olio extravergine, basilico, pomodoro, una grattatina di grana o pecorino, e avremo così calcio, vitamina D e pochi grassi”.

Chiusura dedicata alla seratonina, ormone del buon umore: “Ci sono alimenti che la stimolano, a cominciare dal cioccolato, che deve essere sempre presente nella dieta. Nel cioccolato ci sono sostanze come l’anandamide che aumenta la seratonina, l’ormone del buon umore che nella menopausa è un po’ della depressione”.

