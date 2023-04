Dieta Mind, che cos’è?/ Contrasta demenza e Alzheimer: ecco cibi ammessi e vietati

In queste ultime settimane sta diffondendosi sempre di più la Dieta Mind, un regime alimentare che, come dice lo stesso nome, sarebbe salutare per il cervello. Come si legge sul sito di Repubblica, si tratta di una dieta che deriva dalla più famosa Mediterranea, e che in origine era stata creata per contrastare l’ipertensione. Attraverso uno studio realizzato a Chicago è stato però dimostrato che l’alimentazione suggerita dalla Dieta Mind potrebbe fare bene anche al nostro cervello dimezzando la possibilità di sviluppare l’Alzheimer, malattia che ricordiamo è incurabile.

La patologia, come è noto, inizia in maniera lieve, con dei vuoti di memoria e delle dimenticanze, per poi svilupparsi nella forma più grave in cui nella quasi totalità della giornata ci si dimentica di chi ci sta attorno e di chi siamo. Per prevenire questa degenerazione potrebbe quindi intervenire la Dieta Mind, che come molte altre “colleghe” prevede l’assunzione di cibi a prevalenza vegetale. In particolare prevede la classificazione degli alimenti in 15 tipi differenti, di cui i primi 10 sono quelli ammessi e considerati salutari, e includono carne bianca, vino, olio d’oliva, cereali non elaborati e verdura e frutta. I restanti 5, invece, sono quelli ritenuti deleteri per la nostra salute, leggasi dolci, cibi fritti, cibo da fast food, carni rosse, formaggi, burro e vegetali simili.

DIETA MIND: ECCO COSA BISOGNA CONSUMARE OGNI GIORNO

La dieta Mind consiglia di consumare ogni giorno almeno 3 porzioni di cereali, verdura cotta ma anche cruda, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino, possibilmente senza solfati. Molto consigliato anche il consumo di pesce, almeno una volta alla settimana, mentre per il consumo di frutta secca e legumi, si consiglia il consumo quotidiano, tutti i giorni.

Fra i principali cibi di questa dieta troviamo i frutti di bosco, a cominciare dai mirtilli, che hanno delle funzioni benefiche per il cervello che sono riconosciute. In merito invece ai cibi appartenenti alle 5 categorie “a rischio”, non vengono considerati vietati ma sconsigliati. Ovviamente, prima di sottoporvi a qualsiasi regime alimentare particolare, vi consigliamo di recarvi sempre da un medico esperto in materia.

