Dieta Sirt cos’è e come funziona/ Spopola fra i vip: così Adele ha perso 30 kg

La dieta Sirt è divenuta particolarmente popolare in queste ore in quanto è il regime alimentare a cui si è sottoposta la nota cantante Adele, e che ha fatto perdere alla stessa, con costanza ben 30 chilogrammi di troppo. Si tratta in realtà di una dieta molto conosciuta da qualche tempo a questa parte, soprattutto perchè sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di “sperimentarla”. La dieta Sirt prende il suo nome dal fatto che si bassa sulle sirtuine, come ricorda Dilei.com, una classe di proteine che serve per mantenere in salute le cellule del proprio corpo, fondamentali per funzioni come il metabolismo, ma anche per proteggere il nostro organismo da infiammazioni varie. La dieta Sirt non fa altro che fare leva su quei composti vegetali, che dati scientifici alla mano, sarebbero in grado di aumentare il livello di sirtuine nel nostro corpo, come ad esempio il vino rosso, il cavolo, le fragole, le cipolle, e il prezzemolo.

DIETA SIRT, ALCUNI ALIMENTI PRESENTI NEL REGIME ALIMENTARE

La dieta Sirt, come detto in apertura, è seguita da molti esponenti dello Showbiz, come ad esempio Pippa Middletone, sorella di Kate, moglie del principe William. Deve la sua nascita ad Aidan Goggins, e a Glen Matten, due nutrizionisti molto noti in quel del Regno Unito e in Irlanda, che si sono concentrai sulle proteine Sirt ma anche sulla restrizione calorica, come ogni dieta che si rispetti. Attraverso questo duplice “intervento”, chi la segue può perdere peso, così come dimostrato appunto da Adele nell’ultimo scatto pubblicato nelle scorse ore in occasione del suo compleanno. Tornando agli alimenti presenti in questo particolare regime alimentare, troviamo quasi esclusivamente prodotti vegetali, come ad esempio il cioccolato fondente all’85%, il te verde matcha, la cicoria rossa, e ancora, l’olio extra vergine di oliva, tutti prodotti che sono ricchi di polifenoli, composti che sono appunto in grado di attivare le famose sirtuine di cui sopra. La dieta Sirt dura in genere tre settimane (distintamente divisa in una fase uno di sette giorni, e in una fase 2 da due settimane), dopo di che si può iniziare ad includere nel proprio menù anche alimenti a base di carne. Siamo certi che dopo lo scatto pubblicato da Adele, la dieta Sirt diverrà ancora più popolare, ma il consiglio è d’obbligo: evitare il fai da te e rivolgersi sempre prima a un nutrizionista.



