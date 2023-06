Diletta Leotta divide allo Stadio Diego Armando Maradona/ Le reazioni al look premaman

Diletta Leotta torna protagonista dell’Entertainment made in Italy: c’entra la Festa Napoli Scudetto

Diletta Leotta torna a fare rumore via social e stavolta c’entra il total-look premaman sfoggiato alla Festa Napoli Scudetto del 4 giugno 2023. Accade quando Diletta si riattiva via Instagram, nella pubblicazione condivisa con gli utenti nel web di alcuni post che la immortalano alle prese con la conduzione dell’evento nell’evento, timonato su Dazn. Il match Napoli-Sampdoria che precede la festa del city-club azzurro , SSC Napoli, per il terzo scudetto storico conseguito al termine della League italiana di Calcio Serie A, Tim.

Oltre alla set-list del party napoletano post-match, trasmesso in chiaro tv su RaiUno, on air su RaiRadio2 e in streaming online su Rai play.it e con protagonisti tra gli ospiti musicali gli ex storici di Amici 9 di Maria De Filippi, Emma Marrone, e il conduttore Stefano De Martino, via social fa ora particolarmente discutere Diletta Leotta, conduttrice del “final match” in onda su Dazn. L’abito monospalla total black, con tacchi vertiginosi giallo fluorescenti, capelli ondeggianti e in tinta biondo platino sono la mise sfoggiata dalla popolare ex fidanzata storica del divo attore turco Can Yaman, che é ora un thread online tra le interazioni social più disparate.

E oltre ai consensi, con tanto di un tripudio di like, non mancano neache critiche, tra le reaction degli utenti attivi via social al look premaman che Diletta Leotta sfoggia da timoniera del match all’evento che consacra Napoli come city-club Campione d’Italia. La squadra allenata da Luciano Spalletti e diretta dal Presidente Aurelio De Laurentiis giunge al terzo scudetto storico, dopo quelli conseguiti negli anni del dominio calcistico di Diego Armando Maradona, 1987 e 1990. E proprio alla città-Campionessa d’Italia che la vede ospite e timoniera del match finale Napoli -Sampdoria live allo Stadio Diego Armando Maradona del capoluogo campano, la Leotta dedica i nuovi post su Instagram di inizio giugno, tornando a far discutere.

Web diviso sulla mise di Diletta Leotta alla Festa Napoli Scudetto

“Ciao Napoli“, scrive Diletta Leotta in uno dei post dedicati alla città che la vede sfoggiare il look che anticipa l’attesa nascita della figlia primogenita, prevista ad agosto 2023. Uno stato che registra oltre 250mila like e immortala la bionda conduttrice con l’abito monospalla diventato l’acceso thread di questi giorni dei celebrativi napoletani: “Diletta ti prego basta… sto diventando cieco“, si legge tra i commenti di consenso postati dai fan della bionda Diletta sul re dei social, Instagram. E tra i commenti di dissenso, poi non mancano parole critiche sul personale per la futura mamma vip e compagna del calciatore Loris Karius: “Che narcisismo!!! Supera anche l’istinto materno del momento, ed induce a mettersi in mostra assumendo pose non proprio congeniale per la piccola che se potesse parlare chissà che cosa direbbe”, si legge in particolare tra le critiche di chi taccia Diletta Leotta di soffrire di manie di protagonismo, per il sexy look sfoggiato nonostante il pancione.

Ma, ben oltre il peso delle opinioni dell’occhio pubblico, Diletta Leotta si riconferma una primadonna dell’Entertainment made in Italy, complice proprio l’influenza esercitata via social alla conduzione del live “Festa Napoli Scudetto”.











