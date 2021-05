Diletta Leotta e Can Yaman/ Passione alle stelle dopo la crisi: sul Lago di Como…

Crisi superata tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo l’allontanamento, subito dopo Pasqua, la coppia ha ritrovato la serenità come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì5 maggio. Nella splendida cornice del Lago di Como, in un hotel a cinque stelle, la coppia ha trascorso la domenica regalandosi sorrisi, baci e abbracci e mettendo alle spalle tutti i rumors che li volevano vicini alla rottura. Yaman si è recato in hotel venerdì scorso aspettando la fidanzata che lo ha raggiunto sabato, dopo aver seguito la partita di campionato tra Milan e Benevento. La coppia si è così concessa una domenica romantica tra il primo tuffo della stagione, baci, abbracci e sorridi radiosi e mettendo così fine al gossip delle ultime settimane.

Diletta Leotta e Can Yaman si sono ritrovati: la crisi è solo un ricordo

Per Diletta Leotta e Can Yaman non sono state settimane facili. Dopo essersi mostrati sereni e sorridenti a Pasqua in una foto scattata nell’attico romano dell’attore, la coppia si era allontanata dopo la scelta di Diletta di non partire per la Turchia con il fidanzato per rispettare le norme anti-covid. La chiusura del profilo Instagram di Can Yaman e le foto del bacio con Ryan Friedkin avevano alimentato tante voci sul rapporto tra la conduttrice di DAZN e l’attore turco, impegnato con le riprese della serie tv Sandokan. Diletta, tuttvia, ricevendo il secondo tapiro in pochi giorni da Striscia la notizia, aveva spiegato che, all’epoca del bacio, scattato a dicembre, Can Yaman, nella sua vita, non c’era ancora. Tra l’attore e la conduttrice, dunque, tutto procede a gonfie vele e la storia, nonostante i vari pettegolezzi, è vera e rende sereni e felici entrambi come aveva spiegato lei stessa nello sfogo su Instagram.

