Diletta Leotta e Daniele Scardina/ Bagno e torta in piscina: flirt prosegue in acqua

Oggi 16 agosto, oltre ad essere il compleanno di Madonna è anche quello di Diletta Leotta, la giornalista siciliana al centro dell’attuale gossip. La celebre bionda, spegne 28 candeline e, nella serata di Ferragosto, ha dato letteralmente vita ai festeggiamenti con gli amici per uno scatenato party in piscina. Proprio per merito di questa stagione bollente, il volto di DAZN, si sta lasciando andare facendoci scoprire anche la sua parte più ludica e rilassata. Sbirciando sulle sue Stories di Instagram infatti, notiamo cosa è accaduto nel corso della lunga serata dedicata esclusivamente ai festeggiamenti. La Leotta ha voluto condividere con gli estimatori, dai preparativi ai primi brindisi in piscina fino ad arrivare allo spegnimento delle candeline sulla torta “risposta” proprio in acqua, per la serie “evviva la sobrietà”. Naturalmente tra gli invitati non poteva certo mancare Daniele Scardina, il suo attuale fidanzato.

Diletta Leotta, prosegue il flirt con Daniele Scardina

Diletta Leotta spegne 28 candeline e festeggia anche con il nuovo flirt, il campione di pugilato Daniele Scardina soprannominato King Toretto. I due sono tra le coppie a sorpresa dell’estate 2019 e per ora le cose sembrano andare avanti nel migliore dei modi. Il pugile aveva commentato in questa maniera la notizia che ha fatto impazzire la cronaca rosa: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale”. Ma come è iniziata la loro relazione? Tutto data il 9 marzo, quando Diletta è stata invitata da Dazn a seguire il match tra Scardina e Kekalainen. A bordo campo la giornalista bionda si è fatta scappare un ammirato “Che gambe sottili che ha!” proprio riferito a Daniele e la sua forma fisica. Successivamente l’intervista e l’ipotetico colpo di fulmine. I due iniziano a sentirsi in privato e frequentarsi segretamente, anche perché lei è fidanzata. Dopo la rottura con Mammì i due si concedono un viaggio a Ibiza e da lì è partito tutto, paparazzi compresi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA