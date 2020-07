Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati?/ Signoretti lancia lo scoop…

Diletta Leotta e Daniele Scardina amore al capolinea? Sembrerebbe essersi conclusa la storia d’amore tra la bellissima giornalista sportiva e King Toretto. Nel cuore della notte, infatti, è scoppiata una vera e propria bomba di gossip sui social di Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, che ha postato la copertina del prossimo numero del settimanale dedicata proprio alla coppia. Stando a quanto riportato sulla copertina, Signoretti annuncia “è finito l’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina” senza fornire ulteriori dettagli che saranno disponibili all’uscita del numero del settimanale. Naturalmente la copertina ha fatto immediatamente il giro del web, anche se non è ancora chiaro il reale motivo che avrebbe portato King Toretto e Diletta a dirsi addio. Nella didascalia a corredo della foto – copertina si legge: “Esclusiva di #settimanalenuovo ! È finita tra @dilettaleotta e @danieletoretto . Tutti i dettagli sul prossimo numero in edicola” con tanto di hashtag #estatemovimentata. Cosa si nasconde dietro questo hashtag?

Diletta Leotta e Daniele Scardina, la foto dell’addio?

Al momento non è dato sapere di più sui motivi che avrebbe portato Diletta Leotta e Daniele Scardina a lasciarsi. La coppia, che peraltro sembrava molto affiatata, si sarebbe lasciata come ha rivelato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. L’indiscrezione trapelata nel cuore della notte non ha avuto né conferma né smentita da parte dei diretti interessati, anche se nelle ultime ore a pubblicare qualcosa sui social è stato proprio King Torero che ha postato una foto subito dopo gli allenamenti scrivendo “Just smile” per la serie nonostante tutto sorrido! Chissà che la frase di Scardina non possa essere davvero indirizzata alla copertina che annuncia la fine dell’amore con la Leotta oppure si riferiva ad altro. Per scoprirlo non resta che attendere l’uscita del settimanale e le possibili reazioni della (ex) coppia!

