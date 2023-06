Diletta Leotta e i rapporti intimi in gravidanza: “Dipende dalla dimensioni”/ Poi fa chiarezza e svela che…

Diletta Leotta e i rapporti intimi in gravidanza

Bellissima e serena, Diletta Leotta sta vivendo il periodo più bello della sua vita. Incinta della prima figlia, frutto del suo amore con Loris Karius, sta affrontando gli ultimi giorni di lavoro prima di godersi la maternità in attesa del parto, atteso per la fine dell’estate. Bellissima, in perfetta forma nonostante il pancione grazie ad una allenamento meno intenso, ma comunque quotidiano, la Leotta, conclusi gli impegni calcistici con DAZZ, sta continuano a condurre il programma radiofonico “105 take away“ insieme a Daniele Battaglia.

I due, oltre ad essere colleghi, sono diventati anche amici lavorando ogni giorno l’uno accanto all’altra. La coppia di conduttori, così, in una delle ultime puntate del loro programma, hanno parlato di rapporti intimi in gravidanza. La Leotta ha così risposto ad alcune domande dell’amico lasciandosi andare ad una battuta.

La battuta di Diletta Leotta

Come sono i rapporti intimi in gravidanza? A rispondere a tale domanda, su invito dell’amico Daniele Battaglia, è stata Diletta Leotta il cui pancione è ormai evidente. “Dipende dalle dimensioni…” – ha detto la conduttrice tra le risate per poi aggiungere – “Ovviamente della pancia!”.

La Leotta, poi, ha spiegato anche le diverse reazioni di un uomo e di una donna durante la gravidanza: “Una cosa è il punto di vista delle donne, un’altra è il punto di vista maschile. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo ne abbia voglia di farlo. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata”.

