Diletta Leotta e Ibrahimovic “Capodanno assieme”/ Il 31/12 il bomber a casa di lei…

Diletta Leotta resta senza dubbio la protagonista del gossip anche in questo 2021. Nel giro di poche ore, la bella e brava conduttrice di Dazn è stata infatti associata a due bellocci: Can Yaman, l’attore turco di Daydreamer, e Zlatan Ibrahimovic, bomber del Milan e della nazionale svedese. A sganciare la bomba sul presunto flirt fra Diletta Leotta e Ibrahimovic è stato il settimanale Oggi, secondo cui i due avrebbero passato il Capodanno assieme.

Nulla è certo, anche perchè le voci di una liason fra il calciatore e la conduttrice circolano ormai da mesi, e sono sempre state puntualmente smentite. Durante uno spot pubblicitario girato assieme, la bionda siciliana aveva rimandato al mittente tutte le chiacchiere, sottolineando come i due fossero solo conoscenti a seguito di una collaborazione professionale e nulla più, ma il nuovo gossip di Oggi riavvicina nuovamente Diletta e Zlatan.

ZLATAN IBRAHIMOVIC E DILETTA LEOTTA, CAPODANNO ASSIEME: INTANTO CAN YAMAN…

Il bomber del Milan, ex Los Angeles Galaxy, Manchester United, Paris Saint Germain, Inter, Juventus e Ajax, avrebbe passato la notte del 31 dicembre a casa della conduttrice televisiva: “Hanno passato insieme tutta la serata – ha riferito una fonte anonima ritenuta molto vicina ai due, al giornale Oggi – dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più”. Indiscrezioni che potrebbero dire tutto ma anche il contrario, e che non fanno chiarezza su quale sia il loro rapporto: solo amicizia o qualcosa di più? Non va infatti dimenticato che Zlatan Ibrahimovic è felicemente sposato con l’ex modella Helena Seger, e il matrimonio fra di loro non ha mai dato segni di cedimento. Intanto, come vi abbiamo raccontato ieri, sono emersi gli scatti su Chi di Diletta Leotta in atteggiamenti teneri con Can Yaman. Secondo il giornale di Alfonso Signorini i due avrebbero passato dei momenti felici nello stesso albergo, chissà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA