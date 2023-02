Diletta Leotta è incinta?/ Dopo il video su Tik Tok piovono conferme e smentite

Diletta Leotta, diverse fonti danno per certa la gravidanza della presentatrice

Gli appassionati di cronaca rosa sapranno come basta poco ad accendere la miccia di importanti novità, soprattutto quando si tratta di personaggi particolarmente seguiti. Nelle ultime ore nel mirino dei rumors sembra essere finita Diletta Leotta in merito ad una presunta gravidanza. La presentatrice sportiva potrebbe aspettare un figlio dalla sua nuova fiamma, l’ex portiere di Liverpool e Besiktas Loris Karius. A rilanciare la notizia sarebbero stati in primis i fan dopo un video postato dalla donna su Tik Tok.

Nel video in questione, Diletta Leotta sembra mettere in mostra un pancino che per alcuni utenti sembrerebbe proprio avere la forma tipica di una gravidanza di qualche settimana. A rincarare la dose si è unito anche il portale The Pipol Gossip che riporta:” Gli addetti ai lavori che collaborano con Diletta Leotta confermano, la prossima estate diventerà mamma“. Inoltre, a dare maggior fondamento ai rumors ha partecipato anche TGcom24 che ha riportato come alcuni amici della coppia abbiano confermato l’indiscrezione.

Diletta Leotta e Lori Karius: la foto del calciatore alimenta le voci sulla gravidanza

Nelle ultime ore però, dopo la serie di conferme e rumors rispetto alla presunta gravidanza di Diletta Leotta, è arrivata anche la smentita. Come riportato da Fanpage, altre fonti vicine alla presentatrice ed a Loris Karius avrebbero dichiarato che nulla di ciò che circola in merito sia vicino alla realtà. La vicenda sembra dunque lontana dall’avere una definizione chiara visto il rimbalzare di informazioni contrastanti; solo i diretti interessati potrebbero spegnere ogni dubbio.

Nel frattempo, i fan di Diletta Leotta continuano a scovare dettagli che sembrerebbero confermare la possibile gravidanza della presentatrice. Un’ulteriore traccia sarebbe stata lasciata proprio dalla nuova fiamma della donna, il portiere professionista Loris Karius. Nel giorno di San Valentino, quest’ultimo ha postato una foto particolarmente romantica in compagnia di Diletta Leotta, ma un dettaglio non è passato inosservato. Lo sportivo poggia una mano proprio sul ventre di Diletta Leotta, quasi a confermare le voci della possibile prossima nascita del primo figlio della coppia.

