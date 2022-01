Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato?/ Beccata in compagnia di Giacomo Cavalli in montagna…

Nuovo amore all’orizzonte per Diletta Leotta. Una volta archiviato l’amore per Can Yaman, Diletta Leotta è stata pizzicata in compagnia di Giacomo Cavalli. Le foto che sono apparse sul Settimanale Chi. Mostrano la conduttrice sportiva e il modello rilassati e felici mentre chiacchierato dopo una giornata trascorsa sulla neve. Gli scatti mostrano i due seduti allo stesso tavolo in una delle caffetterie più rinomate della città. Assieme a loro anche degli amici, segno che si tratta di un rapporto ufficiale. Diletta Leotta e Giacomo avrebbero trascorso il Capodanno assieme in Engadina. Non vi sono foto social che attestano i festeggiamenti comuni, poiché la giornalista ha preferito mostrarsi in alcuni scatti di fine anno con due sue amiche. Poi sarebbero entrambi ripartiti, lei per seguire la partita Juve- Napoli e lui per surfare sulle onde a Capo Verde.

La Leotta e Cavalli si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e la relazione sarebbe iniziata lo scorso ottobre. Di Giulio Cavalli abbiamo pochissime informazioni. Sappiamo che è laureato in Economia e gestione aziendale e che ha iniziato a lavorare nella moda dopo essere stato scoperto da un talent scout. Giulio è anche un grande appassionato di vela. Al momento, la coppia non ha voluto confermare la relazione.

Negli scorsi mesi sono spuntati inediti retroscena sulla rottura tra Diletta Leotta e Can Yaman. I due erano andati a convivere e si parlava addirittura di matrimonio. Poi però Diletta e Can si sono lasciati gettando nello sconforto i loro fan. L’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva rivelato che Diletta Leotta aveva deciso di troncare il rapporto con Can a causa del suo stile di vita: “Entrambi sono stati male per come questa storiaccia fake si è interrotta, sono in brutti rapporti. Avrebbero dovuto fare altre cose ma pressati dal gossip hanno deciso di chiudere l’accordo. Hanno anche anticipato il viaggio in Turchia previsto per dicembre: il padre di Can sapeva che era finzione, la mamma non ne sono sicuro. È stata Diletta a dire basta, perché non ce la faceva più anche per l’atteggiamento di Can”.

Diletta Leotta non avrebbe tollerato il comportamento di Can Yaman e lo avrebbe bollato come eccessivo: “Yaman ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato. Gli piace divertirsi, a volte è un po’ eccessivo, e per questo il suo migliore amico e bodyguard tuttofare gli sta vicino per prendersi cura di lui”, ha aggiunto Rosica. Una relazione da cui però a dire di Rosica sia la Leotta che Yaman avrebbero tratto benefici.



