Diletta Leotta, paparazzata con la mamma di Karius/ Nonna Ofelia si occupa della nipotina Aria

Leotta, il supporto di nonna Ofelia con la piccola Aria

Sono passate poche settimane dalla nascita di Aria, e Diletta Leotta è impegnata a fare la mamma a tempo pieno. Ad aiutarla a muovere i primi passi di questo importante fase della sua vita, ci ha pensato la mamma del compagno Loris Karius. Nonna Ofelia è stata paparazzata dal settimanale Chi, mentre passeggia con la conduttrice e si occupa dolcemente della sua nipotina.

“Una passeggiata per le vie e i parchi più alla moda di Milano in compagnia della neo nonna Ofelia, che fa sentire la conduttrice, alle prese con la sua piccola Aria, sicura come non mai” svela il settimanale. Le foto mostrano la mamma di Karius mentre solleva la nipotina e la prende in braccio per calmarla, con tanta cura e dedizione; uno sguardo ai negozi di moda più sfarzosi di Porta Garibaldi, mentre la nonna protegge la piccola come fosse la sua vita. Un quadretto famigliare davvero molto carino, che mostra come Leotta abbia costruito un rapporto solidissimo con sua suocera. E Karius? Bè, lui pensa già ai prossimi pargoli…

Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la prima volta della piccola Aria, nata il 16 agosto. La coppia lo ha comunicato tramite social, con un annuncio a sorpresa che ha allietato i fan. Il giorno della nascita della bambina coincide anche con il compleanno di Diletta: “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere“.

Doppi auguri per la neo mamma che riceve una splendida dedica da parte del suo compagno: “Buon compleanno alla mia compagna e alla mia migliore amica” scrive il portiere condividendo una foto romantica che ritrae la coppia insieme. Insomma, un giorno davvero magico per la star di Dazn che ha potuto abbracciare sua figlia per la prima volta.

