Diletta Leotta, prima vacanza dopo il matrimonio con Karius/ “Al mare orari da ospedale per la figlia Aria”

Diletta Leotta si gode le prime ferie dopo le nozze: retroscena e curiosità

Dopo la tappa a Ibiza scattata a poche ore dal matrimonio andato in scena a Vulcano con Loris Karius, la giornalista e conduttrice di DAZN ha deciso di raggiungere la Toscana, più precisamente quella Forte dei marmi presa più volte d’assalto anche da Chiara Ferragni nelle ultime settimane. Diletta Leotta si gode altri scampoli di ferie in Versilia, dove oltre al marito e portiere non manca la figlia Aria, che come racconta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini spinge i genitori ad adattarsi alle esigenze della piccola: “I due sono felici in Versilia con gli amici con i quali condividono la gioia di essere genitori e gli orari ospedalieri di chi è al mare con un bimbo piccolo, ovvero in spiaggia la mattina presto, poi pranzo all’ombra, riposino pomeridiano e di nuovo in spiaggia dopo metà pomeriggio quando il sole picchia meno”.

Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha inoltre aggiornato i suoi follower, mostrandosi in alcune stories nelle quali spingeva il passeggino della figlia prima di intrufolarsi in una delle vie più rinomate del Forte, dove è collocato il celebre hotel Augustus, anche se non è chiaro se la giornalista catanese alloggiasse lì oppure vi si è recata per incontrare qualche amica.

La giornalista ricorda il primo incontro con il marito Loris Karius

Adesso che il matrimonio è diventato ufficiale, nella mente di Diletta Leotta sarà spesso tornato in mente la prima volta che ha incontrato il portiere ex Liverpool, sfortunato protagonista della finale di Champions League del 2018, quando con due papere spianò la strada alla vittoria del Real Madrid allora di Zidane. Poi per fortuna la vita gli ha regalato nuove opportunità, non solo professionali ma anche in amore e galeotta è stata quella serata parigina: “Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes, poi quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole, ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita’” ha raccontato la giornalista in una intervista concessa al magazine Grazia.

I due hanno poi messo su famiglia con la nascita della figlia di Diletta Leotta e Karius, la piccola Aria che proprio il prossimo agosto compirà un anno di vita, e i genitori staranno sicuramente preparando un compleanno in grande stile da raccontare ai follower sui social.











