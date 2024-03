Diletta Leotta quando si sposa e dove?/ Svelata la data: prima del sì, dedica al fidanzato Loris Karius

Diletta Leotta, matrimonio con Loris Karius a giugno in Sicilia

Diletta Leotta è pronta al grande giorno del suo matrimonio. La giornalista ha annunciato le nozze con il campione Loris Karius che le chiesto la mano dopo la nascita della loro prima figlia Aria. “Mi sposo a giugno” ha rivelato la giornalista sportiva ospite di Antonella Clerici nel programma “E’ sempre mezzogiorno”. Al giorno più bello manca ormai pochissimo, ma i preparativi non sono ancora terminati. Diletta, infatti, ha confessato di non avere ancora scelto il vestito e di essere in una fase di panico per tutta l’organizzazione di quello che si preannuncia il matrimonio dell’estate.

Al matrimonio sarà sicuramente presente tutta la grande famiglia di Diletta, ma anche le sue amiche tra le quali spunta anche Elodie che potrebbe ricoprire anche il ruolo speciale di damigella. Per la Leotta, dunque, anche la prossima, sarà un’estate magica dopo quella scorsa che è stata coronata dalla nascita della figlia Aria.

Location matrimonio Diletta Leotta: in lizza Taormina in Sicilia

Cresce l’attesa per il matrimonio di Diletta Leotta che il prossimi giugno 2024 sposerà Loris Karius, l’uomo della sua vita e il papà della figlia Aria. Al momento tutto è top secret, ma voci di corridoio parlano di giugno come mese del matrimonio, mentre impazza come location la Sicilia. Del resto la Leotta non ha mai nascosto il suo grande amore per la terra natale, visto che è nata a Catania. Secondo MessinaToday, le attenzioni della bella giornalista sportiva sono tutte rivolte a Taormina, la Perla dello Jonio, dove peraltro lo scorso anno si è sposato il fratello Mirko Manola.

Negli ultimi giorni però un’altra location impazza: si tratta delle Isole Eolie e del magico Therasia Resort di Vulcano, una delle “perle” delle Eolie di proprietà del gruppo Imperatore Travel World. Quale sarà la location scelta dalla Leotta per il grande giorno?

La dedica a Loris Karius

In attesa di diventare ufficialmente la moglie di Loris Karius, Diletta Leotta, in occasione della Festa del papà che il portiere ha festeggiato per la prima volta, gli ha dedicato delle parole davvero speciali. Mamma innamorata di Aria, la conduttrice esalta l’attenzione e la cura con cui il compagno Loris si occupa della loro bambina.

“Buona prima festa del papà al papi più bello, pazzo, dolce, figo, adorabile. Ti amiamo”, ha scritto la Leotta condividendo una serie di foto della sua splendida famiglia di fronte alle quali i fan hanno risposto con migliaia di like e commenti. Accanto al portiere, dunque, la Leotta è una donna serena e innamorata che, dopo aver coronato il sogno di diventare mamma, presto coronerà anche quello di sposarsi.













