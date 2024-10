Primo flop della prima live di X Factor 2024? I Dimensione Brama. Anche se fino ad ora erano tra i talenti più interessanti del talent, la loro esibizione nella gara vera e propria è stato un fiasco. Forse non per colpa loro ma per via dell’assegnazione di Paola Iezzi, la loro giudice che ha voluto giocare sul sicuro, a quanto pare. Il brano per loro era “L’estate sta finendo” dei Righeira, una canzone tranquilla ma totalmente sbagliata per loro, soprattutto sotto il punto di vista della tonalità. E il pubblico sa bene quando un brano non è adatto ai cantanti, e sui social piovono commenti di “sbadigli” e scosse di capo.

No, non sono piaciuti. Anche gli altri giudici hanno avuto grossi dubbi sul giudizio, perchè i Dimensione Brama di X Factor 2024 promettevano bene, ma forse dovevano insistere di più a rendersi giustizia scartando l’assegnazione di Paola Iezzi. “Per me al ballottaggio finiranno i Dimensione Brama” scrivono alcuni su X, mentre altri ci vanno pesanti: “I dimensione brama per l’esattezza come hanno fatto ad arrivare ai live“. Li rivedremo su questo palco?

Dimensione Brama a X Factor 2024, che disastro! Manuel Agnelli non si tiene e fa una critica tecnica a Paola Iezzi

A ricevere i commenti peggiori durante la prima live di X Factor 2024 sono stati i Dimensione Brama, che sebbene avessero lasciato tutti a bocca aperta durante gli Home Visit e i Bootcamp con esibizioni totalmente fuori dagli schemi, stavolta non hanno convinto. Ma cos’è andato storto? Un po’ di tutto, a partire dalla tonalità come ha fatto notare Manuel Agnelli, che per loro avrebbe optato per una strada totalmente diversa. Dopo la loro esibizione Achille Lauro è rimasto senza parole, ma in senso negativo.

“Sono disturbato“, ha detto Achille Lauro dopo averli sentiti sulle note dei Righeira. E come dargli torto? Jake La Furia, un po’ contrariato, ha esordito con: “Fateci vedere le pa**e“, soprattutto dopo un inizio scoppiettante che sembra poi essersi trasformato in un vero flop. Ma non parliamo prima del previsto e attendiamo l’esito del televoto: saranno i Dimensione Brama i primi eliminati di X Factor 2024? Restate con noi per i prossimi aggiornamenti sul talent musicale di Sky Uno!