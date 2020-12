Dimissioni Gasperini?/ Caos Atalanta: possibile addio dopo la lite con Gomez!

Dimissioni di Gasperini al termine di Ajax-Atalanta: questa la bomba di mercato scoppiata a poche ore dalla sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Acque agitate in casa Dea dopo l’1-1 contro i danesi del Midtjylland e non mancano le indiscrezioni: molte testate hanno parlato di uno scontro tra il tecnico di Grugliasco e il Papu Gomez, capitano e uomo di punta degli orobici. Ma non solo: secondo voci non confermate, ci sarebbe stato anche un contatto fisico tra i due, con Ilicic al fianco del fantasista argentino. Il Giornale mette in risalto che Gasperini avrebbe già presentato le dimissioni al termine della sfida contro i biancorossi, rifiutate dal presidente Percassi e dalla dirigenza nerazzurra. Ma attenzione a cosa potrebbe accadere dopo il confronto decisivo contro gli olandesi in programma alle 21…

DIMISSIONI GASPERINI: LE ULTIME NOTIZIE

Le voci sulle possibili dimissioni di Gasperini arrivano alla vigilia della gara cruciale per la stagione dell’Atalanta: Zapata e compagni si giocano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Coppa dalle grandi orecchie, in caso di pareggio o di vittoria arriverebbe il pass per gli ottavi di finale. Le notizie delle ultime ore però non sono incoraggianti per i tifosi della Dea: l’ex Genoa e Crotone è pronto a salutare a prescindere dal risultato di questa sera. Una frattura insanabile nonostante la mediazione del presidente Percassi. Clima rovente a Bergamo, dunque, considerando gli ultimi risultati della compagine nerazzurra: l’Atalanta è al nono posto con 14 punti raccolti in 9 gare (una partita in meno rispetto alle altre, quella rinviata domenica contro l’Udinese) e le prestazioni sottotono hanno destato preoccupazione. A confermare la spaccatura tra Gasperini e Gomez (e Ilicic) la mancata convocazione del Papu per la sfida della Dacia Arena. Il Gasp ha dribblato l’argomento in conferenza stampa, ma questa sera potrebbe accadere qualcosa di clamoroso…



