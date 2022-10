Dipendenti pubblici/ A ottobre 2022 il pagamento dello stipendio sarà anticipato

Anche se siamo in crisi economica, lo Stato non manca di pagare quanto dovuto ai suoi dipendenti e nella fattispecie il mese di ottobre sarà speciale perché il pagamento dello stipendio dei dipendenti pubblici arriverà in anticipo rispetto a quanto previsto. I dipendenti pubblici che solitamente ricevono il pagamento dello stipensio il 23 del mese ad ottobre 2022 lo riceveranno il 21 in quanto il 23 cade di domenica.

Dipendenti pubblici: chi riceverà lo stipendio il 21 ottobre

E’ stata ufficializzata la programmazione degli accrediti di ottobre che, per una volta verranno anticipati a venerdì 21 per i primi accrediti anzicché domenica 30. In un primo momento in realtà si temeva una posticipazione al giorno dopo e cioè a lunedì 24 ottobre 2022, ma poi si è scelta l’opzione del pagamento anticipato.

La scelta si estende a qualsiasi tipo di dipendente pubblico, sia esso un lavoratore delle forze dell’ordine, della scuola, un funzionario di un ente regionale o comunale. Il pagamento anticpato vale per tutti.

Dipendenti pubblici: le date degli accrediti dello stipendio

Queste le date ufficiali di accredito degli stipendi per i vari comparti della Pubblica Amministrazione:

venerdì 21 ottobre è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione per il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato;

mercoledì 26 ottobre è previsto il pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità;

venerdì 28 ottobre dovrebbe essere previsto il pagamento delle rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale entrato nell’emissione speciale del 18 ottobre.

Oggi martedì 18 ottobre, invece, è la data dell’emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco, ma solo per le rate il cui stato di lavorazione è «autorizzato pagamento».

