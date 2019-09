Diretta 100 metri femminili/ Streaming video Rai, vincitrice Mondiali atletica 2019

Oggi il piatto forte della giornata dei Mondiali di atletica Doha 2019 sarà senza dubbio la diretta dei 100 metri femminili, che incoronerà la donna più veloce al mondo dopo che ieri sera abbiamo vissuto le emozioni della stessa gara, ma al maschile. Per prima cosa, ricordiamo che pure per i 100 metri femminili il programma prevede nello spazio di poche ore prima le semifinali ed in seguito la finale. Per la precisione, ecco che le semifinali sono in calendario alle ore 20.20 italiane, quando a Doha saranno già le 21.20, considerata l’ora di fuso orario che ci separa dalla capitale del Qatar. Le otto velociste che sapranno qualificarsi si daranno poi appuntamento per la finale alle ore 22.20 italiane (23.20 di Doha). Se in campo maschile abbiamo seguito le vicende di Filippo Tortu e Marcell Jacobs, purtroppo dobbiamo notare che in campo femminile non avevamo alcuna azzurra iscritta alla gara: l’interesse sarà allora tutto per le stelle straniere, per scoprire chi sarà l’erede sul trono di donna più veloce della statunitense Tori Bowie, vincitrice ai Mondiali di Londra 2017.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI ATLETICA 2019

Le semifinali e poi la finale dei 100 metri femminili fanno parte naturalmente della diretta tv dei Mondiali di atletica 2019, che sarà garantita da Rai Sport + HD per tutti, dunque l’appuntamento sarà in linea di massima sul canale numero 57 del telecomando. La diretta streaming video di conseguenza sarà anch’essa gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING RAI PLAY

DIRETTA 100 METRI FEMMINILI: IL CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta dei 100 metri femminili dei Mondiali di atletica 2019 a Doha basandoci innanzitutto sui risultati del primo turno, che è andato in scena ieri. Le tre protagoniste in primo piano sono dunque la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou e la britannica Dina Asher-Smith, che con i tempi rispettivamente di 10”80, 10”85 e 10”96 sono state le uniche tre atlete in grado di scendere sotto la barriera degli 11 secondi, sempre molto significativa per i 100 metri femminili. Fraser-Pryce tiene dunque altissima la bandiera della Giamaica, che in campo maschile invece sta vivendo un calo dopo la memorabile era di Usain Bolt (e non solo). Costa d’Avorio sugli scudi con Murielle Ahouré oltre a Ta Lou. Da non sottovalutare naturalmente Dafne Schippers, anche se per l’olandese la distanza preferita sono i 200 metri. Visto che si comincerà dalle tre semifinali, ricordiamo infine che accederanno in finale le prime due di ogni semifinale più le migliori due tra le atlete inizialmente escluse.



