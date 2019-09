Diretta Filippo Tortu/ Batterie 100 metri, streaming video tv (Mondiali atletica)

La diretta di Filippo Tortu nella batterie 100 metri maschili sarà uno degli eventi più significativi già della prima giornata di Mondiali di atletica 2019 da Doha, capitale del Qatar. Come da tradizione, i 100 metri sono collocati già in apertura della rassegna iridata: oggi dunque ci attende il primo turno, fissato alle ore 17.05 italiane (le 18.05 locali) di oggi pomeriggio, venerdì 27 settembre 2019, mentre naturalmente il verdetto decisivo sarà domani, quando nel giro di poco più di tre ore saranno in programma prima le semifinali e poi la finale. In gara come anticipato anche Filippo Tortu, chiamato oggi a passare il primo turno possibilmente anche con una notevole prestazione cronometrica: il difficile poi arriverà domani, perché qualificarsi per la finale sarebbe un’impresa davvero notevole per il giovane velocista azzurro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI ATLETICA 2019

Le batterie dei 100 metri fanno parte naturalmente della diretta tv dei Mondiali di atletica 2019, che sarà garantita da Rai Sport + HD per tutti oppure da Eurosport, il canale tematico disponibile sia sulla piattaforma Sky sia su quella DAZN. La diretta streaming video di conseguenza sarà anch’essa doppia, gratuita per tutti tramite Rai Play oppure per gli abbonati al servizio tramite Eurosport Player.

DIRETTA TORTU BATTERIE 100 METRI: L’ITALIANO FRA I PROTAGONISTI?

I Mondiali di atletica 2019 finora hanno fatto parlare soprattutto per il grande caldo, solo parzialmente attutito dallo spostamento della manifestazione iridata in autunno (da oggi a domenica 6 ottobre). Da oggi però si va in pista e si spera che possano fare notizia solo i risultati agonistici. In primo piano subito le batterie dei 100 metri maschili, la gara come sempre più attesa dei Mondiali di atletica. Per i big dovrebbe essere poco più di un allenamento: il difficile arriverà domani, con semifinali e finale nello stesso giorno. Per Filippo Tortu la qualificazione in semifinale non dovrebbe essere un grosso problema, naturalmente il discorso cambia se si mette nel mirino il sogno della finale. Oggi però avremo i primi responsi sui primi 100 metri ad altissimo livello dopo l’addio di Usain Bolt: che cosa potrà succedere già nelle batterie?



