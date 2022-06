Diretta 100 metri Jacobs Tortu/ Streaming video Rai: per i Campionati italiani

DIRETTA 100 METRI CON JACOBS E TORTU, MARCELL RIENTRA E SFIDA FILIPPO

La diretta dei 100 metri con Marcell Jacobs e Filippo Tortu sarà naturalmente il piatto forte di oggi, sabato 25 giugno, dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2022 in corso di svolgimento a Rieti. L’appuntamento è fissato alle ore 20.35 per la finale, prima ci saranno le batterie alle ore 19.18, che però naturalmente salvo sorprese (che sarebbero sgradite) dovrebbero essere una pura formalità a livello italiano per il campione olimpico Marcell Jacobs e anche per Filippo Tortu, che poi promettono di regalarci un grande duello nella finale che scalderà lo Stadio Guidobaldi di Rieti.

La curiosità sarà soprattutto per Marcell Jacobs che fino ad appena un paio di giorni fa non avrebbe dovuto nemmeno essere protagonista della diretta dei 100 metri, perché dopo il recente infortunio che lo ha estromesso ad esempio anche dal Golden Gala il rientro era in programma per giovedì prossimo nel meeting di Stoccolma per la Diamond League, invece l’olimpionico ha voluto onorare l’impegno con i Campionati Italiani assoluti di atletica 2022 e già per questo va ringraziato, anche se solamente stasera scopriremo le sue reali condizioni di forma. Un motivo in più per seguire con attenzione la diretta dei 100 metri con Marcell Jacobs e Filippo Tortu…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV 100 METRI CON JACOBS E TORTU, CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2022: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dei 100 metri con Marcell Jacobs e Filippo Tortu ai Campionati Italiani assoluti di atletica 2022 sarà disponibile su Rai Sport + HD, all’interno del collegamento fornito sul canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza, sarà garantita anche la diretta streaming video messa a disposizione sul sito Internet oppure tramite l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI 100 METRI CON JACOBS E TORTU

DIRETTA 100 METRI CON JACOBS E TORTU, CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2022

C’è dunque attesa per la diretta dei 100 metri con Marcell Jacobs e Filippo Tortu: per il campione olimpico sarà la prima risposta sulle sue condizioni di forma, per l’ex primatista italiano potrebbe naturalmente essere una bella occasione per battere l’amico-rivale. Pensiamo anche alla staffetta e di conseguenza sarà importante avere in ottima salute sia Marcell Jacobs sia Filippo Tortu ai Mondiali di Eugene e poi agli Europei di Monaco di Baviera, i 100 metri di oggi a Rieti speriamo che diano indicazioni positive ad entrambi, anche se naturalmente uno solo potrà vincere.

Marcell Jacobs e Filippo Tortu saranno dunque le stelle della diretta dei 100 metri ai Campionati Italiani assoluti di atletica 2022, ma attenzione anche al nome emergente Chituru Ali, che con il tempo di 10”15 segnato settimana scorsa a Madrid è ancora abbastanza lontano dai due big ma si sta mettendo in luce e apre un dubbio pure sulla composizione della staffetta 4×100 per i Mondiali. Mentre seguirete il grande duello tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu, non dimenticate di seguire con attenzione anche il “terzo uomo” sui 100 metri…











