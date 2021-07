Diretta 100m Jacobs Tortu/ Streaming video tv: che gara alla Diamond league Monaco!

DIRETTA 100M JACOBS TORTU: PROVE GENERALI PRIMA DI TOKYO!

Questa sera alle ore 21.28 allo Stade Louis II di Montecarlo si accenderà la diretta della 100m maschili della Diamond league 2021 di Monaco dove i riflettori saranno puntati su Marcell Jacobs e Filippo Tortu. I due uomini più veloci d’Italia dunque tornano a sfidarsi faccia a faccia in ambito internazionale, solo poche settimane prima dell’impegno a cinque cerchi di Tokyo (che pure li vedrà entrambi protagonisti), e davvero non vediamo l’oro di vederli brillare. A Montecarlo infatti sicuramente i due daranno il tutto per tutto: il sogno olimpico è davvero vicino e serve dare il 100% per completare la preparazione, prima di fare i bagagli per Tokyo. Pure va detto che Jacobs e Tortu non saranno ovviamente i soli oggi ad ambire a un grande risultato nella gara dei 100m maschili alla Diamond league di Monaco: i rivali anzi saranno di primissimo livello. Ci attende dunque una serata davvero speciale di quel di Montecarlo.

Segnaliamo a tutti gli appassionati che le gare più prestigiose della Diamond league 2021 di Monaco saranno visibili in diretta tv alla tv satellitare di Sky e che chiaramente anche la prova dei 100m con Jacobs e Tortu è compresa: appuntamento allora alle ore 21.28 al canale Sky Sport Uno, al numero 201 del telecomando. Di conseguenza sarà garantita anche la diretta streaming video della gara monegasca tramite il servizio Sky Go, riservato però ai soliti abbonati. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti sarà il sito Internet ufficiale della manifestazione, all’indirizzo https://monaco.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese).

DIRETTA 100M JACOBS TORTU: I RIVALI A MONACO

Impazienti di dare il via alla diretta dei 100m con Jacobs e Tortu alla Diamond league 2021 di Monaco, pure ci pare doveroso dare in miglior contesto al banco di prova che ci attenderà allo Stade Louis II, oggi alle ore 21.28 precise. Chiaramente saranno i due azzurri gli atleti più attesi in pedana, ma pure non gli unici: anzi un bel numero di grandi dell’atletica leggera hanno risposto presente alla gara del diamante. Ecco dunque che oltre al primatista italiano (che ha ben fatto anche agli ultimi Assoluti di Rovereto) e al finalista iridato, sarà oggi ai blocchi di partenza anche Trayvon Bromell, leader mondiale stagionale e pure tra i migliori favoriti per la medaglia d’oro alle prossime olimpiadi: lo statunitense ha già messo i cascina un fantastico 9.77 in stagione e solo pochi giorni fa ai Trials di Eugene ha fermato il cronometro del 9.80. Attenzione poi anche a Baker e Kerley, che hanno fissato il 9.85 e il 9.86 nei Trials, come pure De Grasse: completano l’elenco degli iscritti Simbine e Vicaut, che potrebbero comunque dare del filo da torcere. Visto il valore degli avversari, non si annuncia certo una gara facile per Jacobs e Tortu, ma i due azzurri certo ci faranno emozionare.

