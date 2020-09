Diretta 24 Ore Le Mans 2020/ Streaming video e tv: sarà ancora dominio Toyota?

Si accende oggi, sabato 19 settembre 2020, la diretta della 24 Ore di Le Mans, la prova endurance più famosa al mondo e che sarà protagonista, sull’iconico tracciato francese, con qualche mese di ritardo dalla sua classica programmazione. Come occorso alla maggior parte degli eventi sportivi di questa primavera ed estate, lo scoppio della pandemia da coronavirus e imposizione in moltissimi paesi di tingenti misure per il lockdown, hanno costretto gli organizzatori della 24 Ore di Le Mans a spostare l’evento, dall’ufficiale 13-14 giugno, a questo 19-20 settembre 2020. La mossa non ci è nuova: già in passato infatti la prova endurance aver cambiato data e anzi ben ricordiamo che nel 1968 la gara ebbe luogo proprio nella metà di settembre, spostata in seguito allo scoppio di violenti proteste da parte di studenti e lavoratori. Ma se dunque lo spostamento in calendario non è fattore sconvolgente, certo ci rattrista sapere che per la prima volta nella sua prestigiosa e lunga storia, la diretta della 24 Ore di Le Mans, sarà a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 24 ORE DI LE MANS 2020

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la 24 Ore di Le Mans 2020 sarà visibile in maniera integrale in diretta tv sul canale Eurosport 1, presente sul satellitare di Sky. Diretta streaming video quindi garantita per l’evento sulle relative app dedicate agli abbonati e quindi Sky Go e Eurosport Player: in aggiunta il canale è visibile anche siulla piattaforma a pagamento DAZN. Consigliamo inoltre a tutti gli appassionati di consultare il sito ufficiale www.lemans.org, nella sua sezione dedicata alla prova endurance automobilistica, dove non mancheranno aggiornamenti utili su quanto sta accadendo in pista.

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2020: ORARI E PROTAGONISTI

Impazienti di lasciar parlare solo la pista, diamo agli appassionati tutte le indicazioni utili per seguire questa edizione 2020 della 24 Ore di Le Mans, certo unica nel suo genere. Come al solito il via alla gara valida anche per il campionato WEC sarà alle ore 14.30: traguardo esattamente alla stessa ora, ma per domenica 20 settembre, quando si conoscerà il nome del team vincitore. Ricordiamo dunque subito che per questa 88^ edizione della 24 Ore saranno 59 i team iscritti alla gara (nel frattempo si è ritirata a sorpresa Ginetta), divisi nelle solite 4 categorie e dunque LMP1, la più prestigiosa (cinque auto), la LMP2 (24), GTE Pro (8 squadre) e GTE Am (22). Qui poi saranno tanti i nomi di prestigio chiamati in causa: mancherà certo Fernando Alonso che vinse assieme a Buemi e Nakajima l’edizione 2019 con la Toyota, ma la casa giapponese, di certo la grande dominatrice delle ultime edizioni, schiererà anche quest’anno piloti d’eccezione. Pronti infatti al volante saranno ancora Buemi e Nakajima, quest’anno in abbinamento a Brandon Hartley, mentre il secondo equipaggio sarà formato da Conway, Kobayashi e Lopez. Tra gli altri nomi di spicco certo contiamo nella start lista anche Bruno Senna e il pilota di formula 2 Louis Deletraz, come anche Jean Eric Vergne e il campione della Formula E Antonio Da Costa, come anche l’azzurro Giancarlo Fisichella.

