Diretta 500 Miglia Indianapolis/ Streaming video DAZN: Fernando Alonso ci riprova

Oggi domenica 23 agosto, è attesa la diretta della 500 Miglia di Indianapolis: si torna dunque sull’Ovale più famoso d’America per una delle gare più iconiche del Motorsport, che eccezionalmente si è dovuta spostare in calendario in pieno agosto e il cui via pure verrà dato solo questa sera alle ore 20.30, secondo il fuso orario italiano. Davvero fino a pochi mesi fa non ci saremmo mai aspettati di assistere all’edizione 2020 della 500 Miglia di Indianapolis (alla sua 104^ edizione) in pieno agosto e dunque ben lontana dal Memorial Day, data simbolo che ci riporta nell’ovale ogni anno: ma come è successo per tutto il mondo dello sport, la pandemia da coronavirus ha completamente scombinato le carte in tavola e così è stato anche per l’iconica corsa, di 200 giri. La quale pure non solo è stata posticipata da maggio a fine agosto, ma che pure, fatto davvero eccezionale (specie se consideriamo che ogni anno richiama a sè più di 300mila spettatori), si svolgerà oggi a porte chiuse. Sarà dunque davvero strano questa sera, sentire la classica frase anche anticipa la Green flag (“Ladies and Gentlemen, start your engines”) in un ovale deserto, ma pur di vedere i nostri beniamini (e in primis Fernando Alonso) combattere per il podio, dovremo per forza di cose accontentarci.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS 2020

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che oggi non vi sarà per l’Italia una diretta tv della 500 miglia di Indianapolis 2020, ma l’evento motoristico più seguito al mondo sarà visibile, a partire dalle ore 20.30 sarà visibile in diretta streaming video su DAZN. Appuntamento dunque alla piattaforma in abbonamento, che sarà disponibile su dispositivi mobili come Pc, tablet e smartphone, come su smart tv dotate di connessione a internet.

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2020: PROGRAMMA E CONTESTO

Sarà dunque una diretta per la 500 miglia di Indianapolis unica nella storia: ma se il contesto sarà particolare (e un po’ triste per tutti gli appassionati) pure non dobbiamo temere di annoiarci. Tutt’altro: è infatti prevista battaglia nell’ovale dell’Indiana, dove i 33 piloti che si sono qualificati in questi giorni, daranno infuocata battaglia per poter salire sul primo gradino del podio, dopo aver percorso i 200 giri previsti. Anche perchè troviamo in griglia di partenza nomi di lusso per questa edizione 2020 della 500: pur senza pubblico e con un format “più leggero” sarà vero spettacolo questa sera. Solo tra poche ore infatti vedremo darsi battaglia Marco Andretti, ultimo talento della famosissima dinastia delle 4 ruote americana, pronto a partire in pole position, dopo le eccezionali qualifiche vissute insieme settimana: assieme vedremo anche ex vincitori della 500 di Indianapolis, da Scott Dixon a Will Power, senza scordare Simone Pagenaud, vincitore in carica della corsa e ovviamente Fernando Alonso. L’ex pilota della Ferrari (che l’anno prossimo farà il suo ritorno in Formula 1 con la Renault) punta anche quest’anno alla vincita della Triple Crown, ma va detto che la griglia di partenza di questa sera non lo pone tra i favoriti al trionfo. Ma è anche questo il bello della diretta della 500 miglia di Indianapolis, perché in 200 giri davvero può accadere di tutto. E chissà che anche oggi il sogno del pilota spagnolo possa diventare realtà: nel frattempo mettiamoci scomodi e andiamo a vivere con gioia ogni tappa di questa storica manifestazione del Motorsport, ricca di tradizioni e record, fino alla gara, che come detto partirà non prima delle ore 20.30 secondo il fuso orario italiano.

