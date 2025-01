DIRETTA ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA, STORIE OPPOSTE

Dopo la pausa natalizia si incrociano i destini di due squadre che hanno chiuso il 2024 in modo opposto nella diretta ACR Messina Audace Cerignola, in onda domenica 5 gennaio alle ore 15. Il Messina ha infatti un disperato bisogno di rilanciarsi, ormai pienamente invischiata nella lotta playout. I siciliani hanno chiuso la scorsa annata con tre sconfitte consecutive contro Potenza, Juventus Next Gen e Foggia. Una tripletta fatale che ha fatto scivolare i giallorossi alla terzultima posizione in classifica dietro la Casertana e proprio la Juventus Next Gen.

L’Audace Cerignola è al contrario reduce da sei risultati utili consecutivi, filotto positivo che ha portato la squadra pugliese fino alla terza posizione in classifica a parimerito con Avellino e Potenza. A soli cinque punti da primo posto ora per l’Audace Cerignola è obbligatorio sognare, e per farlo serve iniziale il 2025 con il piede giusto. Per il Messina invece una vittoria contro un avversario così difficile come l’Audace Cerignola potrebbe dare lo slancio per tirarsi fuori da una pericolosa situazione di classifica.

DIRETTA ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta ACR Messina Audace Cerignola sarà disponibile domenica 5 gennaio alle ore 15 in diretta su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW TV. Il match sarà inoltre visibile su dispositivi mobili, tablet e smart TV tramite l’app Sky Go.

ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta ACR Messina Audace Cerignola. Il Messina si schiera con un 4-3-3. Krapikas sarà il portiere, con Salvo, Ndir, Marino e Morleo a formare la linea difensiva. A centrocampo, Petrucci, Anzelmo e Frisenna supporteranno l’attacco formato dal tridente Petrungaro, Anatriello e Cominetti.

L’Audace Cerignola scenderà in campo con un 3-5-2. Greco sarà il portiere, con Visentin, Capomaggio e Martinelli in difesa. A centrocampo, Russo, Tascone, Bianchini e Tentardini agiranno dietro Paolucci, pronto a dare supporto alle due punte. In attacco, Jallow e Salvemini saranno i riferimenti offensivi.

ACR MESSINA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse per la diretta ACR Messina Audace Cerignola sono nettamente favoriti gli ospiti nonostante lo svantaggio della trasferta. Una vittoria dell’Audace Cerignola pagherà infatti 1.70 circa, mentre la quota per un’eventuale vittoria del Messina è di 4.30. Il pareggio infine è dato in un range da 3.30 a 3.50.