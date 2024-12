DIRETTA POTENZA MESSINA, SFIDA ATTESA

Squadre che si presentano a questa partita in due condizioni praticamente opposte nelle ultime settimane. La diretta Potenza Messina potrebbe significare o la continuità nei recenti risultati o una svolta, nel bene o nel male. Si giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 12:30. Il Potenza si è messa alle spalle la dolorosa eliminazione ai calci di rigore in Coppa Italia Serie C contro l’Altamura. Da quel giorno è arrivato il pareggio con la Casertana per 0-0 e soprattutto le vittorie con Latina e Catania.

Il Messina invece arriva da due sconfitte consecutive che hanno rallentato la corsa alla salvezza dei giallorossi. Il primo ko è arrivato in casa contro il Foggia per 3-0 mentre il secondo in trasferta a Biella con la Juventus U23.

DOVE VEDERE DIRETTA POTENZA MESSINA, STREAMING VIDEO

Questo invece è il paragrafo su dove vedere diretta Potenza Messina. Se volete assistere all’evento in tv allora dovrete abbonarvi a Sky, pacchetto Calcio. La diretta streaming bisognerà necessariamente scaricare l’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI POTENZA MESSINA

I padroni di casa si schiereranno secondo il 4-3-3 con Alastra in porta, difeso da Novella, Sciacca, Verrengia e Rillo. A centrocampo il trio Ferro, Felippe e Erradi con D’Auria, Caturano e Rosafio in attacco.

Il Messina replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Krapikas, pacchetto arretrato composto da Rizzo, Manetta e Marino. Agiranno da esterni Salvo e Lia con Frisenna, Garofalo e Petrucci nella zona nevralgica del campo. Il duo offensivo Petrungaro-Anatriello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE POTENZA MESSINA

Per concludere l’analisi di questa partita, osserviamo e analizziamo le quote per le scommesse Potenza Messina. La squadra favorita è quella di casa a 1.72 mentre il 2 fisso a favore dei giallorossi è a 4.25. La X si trova a 3.55.

