DIRETTA/ Acr Messina Monterosi video streaming tv: è una partita inedita

DIRETTA ACR MESSINA MONTEROSI: TESTA A TESTA

Per la diretta di Messina Monterosi vogliamo ora andare a controllare anche lo storico che unisce i due club, protagonisti nella ottava giornata della serie C: pure però veniamo traditi, perchè mai prima di oggi le due formazioni si sono scontrare a viso aperto. L’incontro dunque è del tutto inedito, almeno in termini ufficiali e la sfida di oggi sarà dunque la prima: nella trepidante attesa andiamo a mettere comunque a confronto i due club.

Stando alle ultime valutazioni del portale transfermarkt vale la pena di segnalare che la società siciliana ha un valore di rosa complessivo di 4.05 milioni e un’età media dei giocatori che si aggira sui 23,3 anni: il giocatore più prezioso sul mercato Andrea Adorante, classe 2000 che si aggira sui 400 mila euro. Per il Monterosi invece il valore generale della rosa è di 2.93 milioni di euro, nettamente inferiore e il giocatore più prezioso è invece Emmanuel Mbende, il suo valore sul mercato però è di “solo” 275 mila euro: nel complesso la squadra di D’Antoni è appena più “matura” visto che l’età media è di 24.3 anni. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ACR MESSINA MONTEROSI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Acr Messina Monterosi sarà a dire il vero una visione in mobilità: la partita di Serie C infatti sarà disponibile sul portale Eleven Sports, che da parecchi anni rappresenta la casa ufficiale della terza divisione, fornendo tutte le gare di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. Per accedere alle immagini, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, potrete abbonarvi stagionalmente al sito oppure acquistare il singolo evento di volta in volta, secondo un prezzo fissato all’inizio dell’anno e che non varierà, salvo eccezioni.

ACR MESSINA MONTEROSI: SQUADRE A CACCIA DI PUNTI!

Acr Messina Monterosi è in diretta dallo stadio San Filippo (oggi intitolato a Franco Scoglio) alle ore 17:00 di sabato 9 ottobre: 8^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022, e incrocio molto delicato in una zona di classifica a metà tra salvezza e playout. In questo momento è davanti il Monterosi, squadra neopromossa che nell’ultimo turno ha vinto la sua prima partita in campionato, prendendosi un 2-1 sull’Avellino e dunque provando a risalire la corrente soprattutto dal punto di vista della fiducia, che a questo punto dovrebbe essere alta in vista di questa sfida.

L’Acr Messina non era partito malissimo, ma poi è calato: sconfitto in casa del Foggia, è rimasto ad una sola vittoria e ha bisogno di trovare maggiore ritmo, avendo comunque già capito che la corsa alla salvezza non sarà semplice. Non ci resta allora che aspettare la diretta di Acr Messina Monterosi per scoprire quello che succederà; intanto però possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di una partita comunque molto interessante.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA MONTEROSI

Nel 4-4-2 di Salvatore Sullo per Acr Messina Monterosi potrebbe esserci qualche variazione: per esempio Tiago Gonçalves insidia Sarzi Puttini nel ruolo di terzino sinistro, e Amara Konate e Raffaele Russo possono essere impiegati in mediana al posto di Damian (o Lamine Fofana) e Catania. Per il resto, vedremo Michal Lewandowski protetto da Fantoni e Carillo con Morelli terzino destro; Fazzi agirà come laterale di centrocampo, il tandem offensivo potrebbe riconsegnarci titolare Adorante che prenderebbe il posto di Vukusic, con la conferma di Ibourahima Baldé.

David D’Antoni schiera il Monterosi con un 3-5-2, e non avrà a disposizione Polito: sull’esterno destro di centrocampo potrebbe allora giocare Caon, con Cancellieri sull’altro versante e Parlati che in mezzo potrebbe sostituire Franchini, con la conferma invece degli altri due mediani che sarebbero dunque Di Paolantonio e Adamo. In difesa Gabriele Rocchi, Mbende e Piroli formeranno la linea a protezione di Borghetto; davanti Polidori e Costantino sono in netto vantaggio sulla concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Acr Messina Monterosi possiamo consultare le quote ufficiali fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto; il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte la giocata, mentre con il segno 2 che regola l’eventualità del successo ospite il guadagno corrisponderebbe a 3,40 volte l’importo investito con questo bookmaker.



