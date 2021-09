Diretta ACR Messina Virtus Francavilla/ Streaming video tv: inizi diversi (Serie C)

DIRETTA ACR MESSINA VIRTUS FRANCAVILLA: IN EQUILIBRIO

ACR Messina Virtus Francavilla, in diretta dallo Stadio San Filippo-Franco Scoglio della città siciliana, sia gioca per la quarta giornata del campionato di Serie C 2021-2022 nel girone C alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 settembre 2021. Presentando la diretta di ACR Messina Virtus Francavilla, ricordiamo che i padroni di casa di mister Salvatore Sullo finora zoppicano perché hanno appena 2 punti in classifica dopo le prime tre partite, mentre gli ospiti pugliesi allenati da Roberto Taurino sono partiti piuttosto bene e hanno infatti già collezionato 6 punti in classifica.

L’ACR Messina arriva da una sconfitta contro il Monopoli domenica scorsa in Puglia, che ha spezzato un dignitoso inizio con due pareggi consecutivi, compreso quello nel derby contro il Palermo. Non tutto è da buttare, ma certamente bisognerebbe alzare il ritmo, possibilmente andando a prendere la prima vittoria in questo campionato. La Virtus Francavilla invece è reduce dal colpaccio nel derby contro la Fidelis Andria, le vittorie consecutive sono due e il tris potrebbe avere enorme valore. Cosa succederà dunque oggi in ACR Messina Virtus Francavilla?

DIRETTA ACR MESSINA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di ACR Messina Virtus Francavilla non sarà garantita, tuttavia naturalmente ricordiamo che ci sarà la diretta streaming video, la quale per tutte le partite di Serie C è garantita anche in questa stagione da Eleven Sports, su abbonamento o acquistando la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA VIRTUS FRANCAVILLA

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni di ACR Messina Virtus Francavilla. I padroni di casa siciliani ci dovrebbero proporre un modulo 4-4-2 con Lewandowski in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro con Morelli, Celic, Carillo e Sarzi Puttini da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo, dove sempre da destra a sinistra dovrebbero agire Disteranno, Damian, Fofana e Simonetti, infine Adorante e Baldé sono i favoriti per formare la coppia d’attacco.

la replica dei pugliesi dovrebbe concretizzarsi in un modulo 3-5-2 con Miceli, Caporale e Idda a comporre la difesa a tre davanti al portiere Nobile; folta linea a cinque invece a centrocampo per la Virtus Francavilla, con Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Mastropietro ed Enyan possibili titolari da destra a sinistra; infine la coppia d’attacco, nella quale sono favoriti Maiorino e Ventola.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su ACR Messina Virtus Francavilla in base all’analisi dell’agenzia Snai. I padroni di casa siciliani partono favoriti e il segno 1 è quotato infatti a 2,20, mentre poi si sale fino a 3,20 volte la posta in palio curiosamente sia in caso di segno X per il pareggio sia per il segno 2 per un colpaccio dei pugliesi.

