Diretta Fidelis Andria Virtus Francavilla/ Streaming video tv: è derby! (Serie C)

DIRETTA FIDELIS ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA: È DERBY!

Fidelis Andria Virtus Francavilla sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci: lo stadio Degli Ulivi ospita la partita valida per la 3^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022, con calcio d’inizio alle ore 20:30. Posticipo serale e derby pugliese, dunque un match sentito: sulla carta sono anche in palio punti utili per la salvezza, anche se almeno gli ospiti potrebbero puntare a quei playoff che in epoca recente hanno già giocato. Partita meglio, la Virtus Francavilla ha riscattato il ko di Catanzaro battendo la Vibonese di misura: una vittoria utile contro una concorrente diretta, e ora questa prova esterna.

La Fidelis Andria, riammessa in Serie C a completamento degli organici, ha aperto con un pareggio casalingo contro la Juve Stabia ma poi è stata sconfitta dal Catania; ancora a caccia della prima vittoria in campionato, ci proverà oggi sapendo che i 3 punti stasera avrebbero un sapore particolare. Vedremo quindi come andranno le cose nella diretta di Fidelis Andria Virtus Francavilla, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle decisioni che verranno operate dai due allenatori, leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni del derby.

DIRETTA FIDELIS ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fidelis Andria Virtus Francavilla non è una di quelle che vengono trasmesse sulla televisione satellitare, che come ormai sappiamo propone alcune partite di Serie C ogni settimana; dunque in questo caso l’unico modo per avere accesso alle immagini sarà quello di visitare il portale Eleven Sports, che da parecchi anni è diventato la casa ufficiale della terza divisione. La visione del match sarà in diretta streaming video; potrete sottoscrivere un abbonamento per la stagione oppure acquistare ogni volta il singolo evento, ad un prezzo fisso salvo eccezioni debitamente riportate.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA VIRTUS FRANCAVILLA

Fidelis Andria Virtus Francavilla vede i padroni di casa schierati con il 3-5-2 da Luigi Panarelli: rispetto al Massimino potrebbero essere titolari Di Noia in mezzo (al posto di Bolognese o Bonavolontà, con la conferma di Casoli), Nunzella come laterale sinistro per Carullo e soprattutto Tulli e Alberti davanti, anche se qui Bubas e Favetta danno la sensazione di essere favoriti. In difesa può tornare utile Venturini: eventualmente sarebbe panchina per Sabatino o Lacassia, con Fontana regolarmente al suo posto davanti al portiere Dini.

Roberto Taurino si affida a un modulo identico: Miceli, Caporale e Idda a protezione del portiere Nobile, Tulissi e Ingrosso che sulle fasce laterali si giocano il posto con Pierno e Enyan, poi un centrocampo nel quale Mastropietro potrebbe fare la mezzala offensiva, rischia Prezioso mentre Domenico Franco e Tchetchoua dovrebbero essere confermati. In avanti ecco invece Maiorino e Danilo Ventola: la prima alternativa è Ekuban, abbiamo poi Puntoriere e lo stesso Tulissi potrebbe avanzare il proprio raggio d’azione.

QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo dare uno sguardo alle quote proposte dall’agenzia Snai per un pronostico su Fidelis Andria Virtus Francavilla: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,65 volte la vostra giocata, il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore corrispondente a 2,75 volte la somma messa sul piatto con questo bookmaker.

