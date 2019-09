Diretta Ajax Lille/ Streaming video e tv: riecco i Lancieri (Champions League)

Ajax Lille, che verrà diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic, si gioca martedì 17 settembre alle ore 21.00 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, e sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 (gruppo H). Semifinalisti nella scorsa stagione in una esaltante cavalcata interrotta solo all’ultimo secondo della semifinale di ritorno dal Tottenham, l’Ajax è ripartito in Champions superando due turni preliminari eliminando PAOK Salonicco e APOEL Nicosia. Nell’Eredivisie i campioni d’Olanda sono agganciati al treno di testa di cui in questo avvio di campionato fa parte anche la rivelazione Vitesse. E a proposito di rivelazioni, il Lille lo è stato nella scorsa stagione in Ligue 1, piazzandosi secondo dietro il PSG. Dopo un mercato che ha rivoluzionato la squadra, con tante partenze illustri ma anche diversi arrivi interessanti, la squadra transalpina staziona per ora a metà classifica e in Champions League ha raggiunto il suo miglior risultato, gli ottavi di finale, nel 2007, mentre l’Ajax ha 4 Coppe in bacheca conquistate nel 1971, 1972, 1973 e 1995.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ajax Lille, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX LILLE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Ajax Lille, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-3-3 per l’Ajax allenato dall’olandese Ten Hag che scenderà in campo con: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico, Alvarez, Ziyech, Martinez, Neres, Huntelaar, Tadic. Risponderà il Lille guidato in panchina dal francese Galtier con un 4-2-3-1: Maignan, Celik, Fonte, Djalo, Bradaric, André, Sanches, Yazici, Ikone, Bamba, Osimhen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, l’Ajax è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro il Lille. Successo interno quotato 1.50, pareggio offerto a una quota di 4.33 ed affermazione esterna proposta a una quota di 6.00. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.72 per quanto riguarda l’over 2.5 e 2.10 per quanto concerne l’under 2.5.



