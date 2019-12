Diretta Al-Hilal Esperance/ Streaming video Canale 20: per un posto in semifinale

Al-Hilal Esperance Tunisi, in diretta dal King Saud University Stadium di Riyad, è la partita prevista oggi, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 15.00 italiane (ma saranno le ore 17,00 locali) e sarà una sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club. Si affrontano i campioni della Champions League asiatica contro quelli della Champions League africana. I sauditi dell’Al-Hilal hanno battuto nel doppio confronto della finale continentale i giapponesi dell’Urawa, piegati 1-0 in casa e 2-0 in trasferta con i gol di Al Dawsari e Gomis nel match di ritorno al Saitama Stadium che ha deciso la competizione. Nella squadra saudita allenata dal figlio del grande Mircea Lucescu c’è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Sebastian Giovinco, diventato ormai eroe di 3 mondi dopo i successi in Nordamerica. Nella Champions League africana tra le mura amiche dello Stade El Menzah di Tunisi l’Esperance ha battuto 1-0 lo scorso 31 maggio i marocchini del Wydad, piegati dopo l’1-1 dell’andata da un gol di Belaili che ha regalato il trofeo ai tunisini. La squadra che uscirà vincitrice da questo confronto, secondo il tabellone già impostato nel Mondiale per Club, affronterà in semifinale i brasiliani del Flamengo, campioni del Sudamerica e freschi vincitori della Copa Libertadores, che come il Liverpool campione d’Europa entreranno in gioco in questa competizione a partire appunto dalle semifinali.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Al-Hilal Esperance Tunisi, match previsto sabato 14 dicembre 2019 alle ore 15.00, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 20 del digitale terrestre, appunto 20 Mediaset, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito mediasetplay.mediaset.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone scaricando l’applicazione Mediaset Play. Sarà infatti Mediaset a trasmettere in esclusiva e in chiaro tutte le partite del Mondiale per Club 2019 in Arabia Saudita.

PROBABILI FORMAZIONI AL-HILAL ESPERANCE

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Al-Hilal Esperance Tunisi, match previsto sabato 14 dicembre 2019 e valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club. I sauditi dell’Al-Hilal allenati dal romeno Lucescu sceglieranno il 4-4-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Al Muaiouf, Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani, Carrillo, Al Faraj, Otayf, Al Dawsari, Sebastian Giovinco, Gomis. Risponderanno i tunisini dell’Esperance Tunisi guidati in panchina dal tecnico locale Moïne Chaâbani, che opterà su un 4-3-3 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Ben Cherifia, Derbali, Yaakoubi, Bedrane, Chetti, Bonsu, Coulibaly, Benguit, Badri, Ouattara, Elhouni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA