Diretta Albania Italia/ Streaming video Rai 1: amichevole per Mancini

DIRETTA ALBANIA ITALIA: AZZURRI FAVORITI!

Albania Italia, in diretta dall’Air Albania Stadium di Tirana, capitale dello Stato balcanico, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 16 novembre 2022, per aprire una doppietta di partite con cui gli Azzurri di Roberto Mancini chiuderanno il loro anno 2022. L’amichevole di oggi e quella di domenica contro l’Austria proveranno a lenire il vuoto che diventerà più evidente nelle prossime settimane, quando entreranno nel vivo i Mondiali Qatar 2022, per la seconda volta consecutiva senza di noi.

Ecco allora che la diretta di Albania Italia è una tappa per una nuova ripartenza: Roberto Mancini naturalmente ha già fatto grandi cose grazie al trionfo agli Europei, ma anche con due qualificazioni consecutive per la Final Four della Nations League. Pesa però il fatto di avere nuovamente mancato la qualificazione ai Mondiali e allora ci si deve accontentare di sfruttare questa settimana “azzurra” prima di dare appuntamento al 2023: che cosa succederà nella diretta di Albania Italia?

DIRETTA ALBANIA ITALIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Albania Italia sarà garantita come sempre in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Albania Italia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ALBANIA ITALIA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Albania Italia. Un accenno anche alle scelte di Edy Reja, che vivrà sulla panchina dell’Albania un derby personale: per i padroni di casa disegniamo il modulo 5-3-2 con molti volti noti in Serie A e che potrebbe vedere titolare Berisha in porta; davanti a lui la folta difesa a cinque composta da Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti e Lenjani; a centrocampo ecco invece il terzetto con Abrashi, Asllani e Bajrami; infine per comporre il tandem d’attacco ipotizziamo Uzuni e Broja.

Quanto invece alle scelte di Roberto Mancini per l’Italia che vedremo in azione a Tirana potremmo scegliere un modulo 4-3-3 con Donnarumma in porta; davanti a lui nella difesa a quattro Di Lorenzo a destra, i due centrali Bonucci e Bastoni, infine Dimarco a sinistra; a centrocampo potremmo puntare sull’ottimo terzetto composto da Barella, Tonali e Verratti; infine il tridente d’attacco potrebbe prevedere Politano ala destra, Scamacca centravanti e Raspadori largo a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Albania Italia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi risale già a quota 4,00 in caso di pareggio per il segno X ed infine a ben 7,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse l’Albania a vincere.

