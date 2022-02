DIRETTA/ AlbinoLeffe Fiorenzuola video streaming tv: è una partita inedita

DIRETTA ALBINOLEFFE FIORENZUOLA: TESTA A TESTA

La diretta di Albinoleffe Fiorenzuola è un vero e proprio inedito visto che le due squadre si sono trovate per la primissima volta nello stesso campionato in questa stagione. L’unico precedente dunque è un match a campi invertiti del 12 settembre scorso. La gara terminò col risultato di 0-2. Fu un match davvero molto equilibrato e rimasto a reti inviolate nella prima ora di gioco. Fu decisivo Manconi in grado di segnare una doppietta nel giro di cinque minuti. Le due squadre non sono sicuramente in grande forma, con i padroni di casa che si trovano in una condizione decisamente migliore.

I padroni di casa sono reduci da sei punti nelle ultime quattro giornate, in grado di costruire un percorso di crescita davvero importante dopo un ko pesante contro il Sudtirol capolista. Fiorenzuola è reduce da un momento veramente molto complicato. Dopo tre pareggi di fila per 0-0 sono arrivate tre sconfitte. La squadra rossonera non vince dal 23 gennaio quando si impose 3-1 tra le mura amiche contro la Pro Sesto. Come andranno le cose nella gara di oggi?

DIRETTA ALBINOLEFFE FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Albinoleffe Fiorenzuola non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport non ha inserito il match valido per la ventinovesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Il turno infrasettimanale di Serie C – Girone A vede tra le gare in programma anche la diretta di Albinoleffe Fiorenzuola. Le due squadre si affrontano mercoledì 23 febbraio a partire dalle ore 18.30 all’Albinoleffe Stadium. Il momento che stanno vivendo è molto diverso: i padroni di casa ambiscono ad un posto ai play-off ed attualmente si trovano al decimo posto, mentre gli ospiti vogliono evitare il rischio retrocessione, ma attualmente sono al sedicesimo posto in zona play-out. La classifica dà dunque per favoriti i blucelesti.

Gli ultimi risultati confermano l’andamento delle due compagini. L’Albinoleffe infatti è reduce da quattro risultati utili, di cui l’ultimo è il pari contro la Pergolettese. La Fiorenzuola invece manca la vittoria da sei turni ed è reduce dalla sconfitta contro la Triestina, arrivata dopo quelle contro il Trento e il Lecco. I rossoneri non stanno vivendo un bel momento ed hanno bisogno di punti preziosi.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE FIORENZUOLA

Andiamo adesso a dare un’occhiata alle probabili formazioni di Albinoleffe Fiorenzuola. I padroni di casa hanno ancora out out Savini, Borghini, Ntube e Genevier. Il tecnico Marcolini dovrebbe comunque continuare a puntare sul suo 3-4-2-1: Pagno; Milesi, Marchetti, Riva; Petrungaro, Nichetti, Giorgione, Poletti; Tomaselli, Martignago; Manconi. Per quanto riguarda gli ospiti invece l’allenatore Tabbiani invece dovrebbe scegliere come di consueto lo schieramento secondo il 4-3-3: Battaiola; Fracassini, Ferri, Varoli, Guglieri; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Mastroianni, Zunno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.





