Diretta Albinoleffe Lecco/ Streaming video tv: un incrocio per i playoff (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO: DERBY LOMBARDO A GORGONZOLA

Albinoleffe Lecco, che sarà diretta dal signor Samuele Andreano, si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio: vale per la 19^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021, siamo al Comunale di Gorgonzola – teatro delle gare interne dei seriani – e il match somiglia molto a una sfida diretta per l’ingresso nei playoff, anche se chiaramente manca parecchio per definirne la griglia. Tre punti separano le due squadre: meglio piazzati sono i seriani, che arrivano dalla vittoria di Pontedera e sono riusciti a staccare la concorrenza migliorando una classifica che resta cortissima e compatta in quelle posizioni.

Lo si capisce notando che il Lecco, che ha mancato una grande occasione pareggiando in casa contro la Lucchese fanalino di coda, occupa la nona piazza ma, in caso di vittoria nell’ultimo turno, avrebbe agganciato l’Alessandria terza; resta un grande campionato quello dei blucelesti che ora puntano l’esame di maturità. Vedremo se riusciranno a prendersi un successo oggi; aspettando che la diretta di Albinoleffe Lecco prenda il via possiamo sicuramente fare una valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Lecco non sarà una delle partite che, per questo turno di campionato, saranno trasmesse sulla televisione satellitare (è la grande novità di questa stagione). Resta ovviamente valida l’alternativa della diretta streaming video, che ormai conosciamo bene e riguarda tutte le gare della Serie C: in questo caso l’appuntamento è sul portale Eleven Sports, che permette la sottoscrizione di un abbonamento stagionale oppure l’acquisto del singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE LECCO

Per Albinoleffe Lecco Marco Zaffaroni punta sul 3-4-1-2: sarà sicuramente titolare Manconi che arriva da una doppietta, Cori rischia il posto per la candidatura di Galeandro mentre Gelli rimane favorito su Gabbianelli come trequartista, fluttuando tra le linee e aiutando anche un centrocampo nel quale Giorgione e Nichetti saranno i centrali, con Petrungaro e Tomaselli che invece agiranno sulle fasce laterali. In difesa Gusu, Canestrelli e Davide Mondonico restano favoriti per proteggere il portiere Savini. Gaetano D’Agostino perde Celjak per squalifica, quindi a completare la difesa del Lecco sarà Merli Sala che agirà con Malgrati e Capoferri davanti a Pissardo; Gian Marco Nesta e Nannini i due laterali ma attenzione a Siaka Haidara, eventualmente utilizzabile anche come terzo in un tridente che ha i suoi punti fermi in Capogna e Iocolano. A completare l’assetto in questo 3-4-3 bluceleste dovrebbero essere Bolzoni e Matteo Marotta, schierati in mezzo al campo: qui sono Filippo Lora e Foglia a rappresentare una reale concorrenza, vedremo cosa deciderà l’allenatore in merito.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione andiamo a vedere per Albinoleffe Lecco quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico: il segno 1 che regola la vittoria interna vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote un guadagno pari a 3,00 volte la puntata mentre il successo esterno, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vale una somma che ammonta a 2,90 volte l’importo investito.



