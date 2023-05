Diretta/ Albinoleffe Mantova streaming video tv: un derby di grande tradizione

DIRETTA ALBINOLEFFE MANTOVA: I TESTA A TESTA

La diretta di Albinoleffe Mantova ci propone parecchi precedenti: le due squadre si sono incrociate per la prima volta in Serie C2 nel 1998-1999, ma poi sono state avversarie in Serie B tra il 2006 e il 2010 ritrovandosi, quattro anni più tardi, nella Lega Pro poi tornata a chiamarsi Serie C. In totale abbiamo 22 partite: l’Albinoleffe ha vinto esattamente la metà delle volte lasciando al Mantova appena cinque successi, di conseguenza i pareggi sono 6. Tuttavia, se i virgiliani sono sotto nel bilancio complessivo, hanno espugnato il Comunale di Gorgonzola lo scorso aprile: è passato appena più di un mese da quel 2-0 firmato Alberto De Francesco (su rigore)-Davis Mensah, all’andata i seriani si erano imposti per 1-0 e dunque nel playout questi risultati sancirebbero la salvezza del Mantova.

Va poi ricordato che l’ultima volta in cui l’Albinoleffe ha vinto in casa questa sfida diretta era la quarta giornata di andata nello scorso campionato: sempre girone A di Serie C, a metà settembre, il gol decisivo lo aveva realizzato Sacha Cori trasformando un calcio di rigore concesso proprio all’inizio del secondo tempo. Vedremo come andranno le cose oggi nella partita valida per l’andata dei playout… (agg. di Claudio Franceschini)

ALBINOLEFFE MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Mantova è disponibile in versione integrale su Eleven Sports, casa ufficiale della Serie C, visibile anche sulla piattaforma Dazn e su Sky Sport, con anche lo streaming di SkyGo. La visione di Albinoleffe Mantova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

90 MINUTI DI PASSIONE

Albinoleffe Mantova, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 17.00 presso l“Albinoleffe Stadium”, sarà una sfida valida per l’andata dei play-out Serie C, girone A. Le due squadre lottano, quindi, per rimanere tra i professionisti dopo una stagione regolare terminata rispettivamente al penultimo posto e in quintultima piazza.

Proprio il Mantova arriva a questo match con un pizzico di amaro in bocca vista la sconfitta maturata nell’ultimo turno contro il Padova che ha precluso le possibilità di salvezza diretta. Albinoleffe-Mantova sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Francesco Valente di Roma 2 e Matteo Pressato di Latina. Quarto uomo: Mattia Caldera di Como.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Mantova, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium. Per i padroni di casa, nel 3-5-2, vedremo se Offredi sarà confermato tra i pali (se la gioca con Pagno); in difesa Milesi sarà in mezzo a Borghini e Saltarelli, mentre a centrocampo potrebbero esserci (da destra) Frosinini, Doumbia, Genevier, Brentan e Petrungaro. In attacco potremmo rivedere la coppia Zoma-Cocco, ma se Manconi dovesse essere titolare allora Zoma tornerà esterno sinistro. In casa ospite mister Mandorlini deve fare i conti con qualche acciaccato ma, salvo sorprese, sarà Chiorra a difendere i pali biancorossi. Difesa a quattro con Fazzi, Ghilardi, Panizzi e Ceresoli mentre a centrocampo agiranno Messori, De Francesco e Pierobon. Tridente composto da Gerbaudo, Mensah e D’Orazio.

ALBINOLEFFE MANTOVA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse William Hill per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











