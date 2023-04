DIRETTA/ Mantova Padova video streaming tv: precedenti ok per i veneti

DIRETTA MANTOVA PADOVA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Mantova Padova soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono dodici le sfide disputate tra le due squadre, tutte in Serie C ad eccezione delle prime due, valide per la serie cadetta. Il bilancio sorride alla compagine patavina: 1 vittoria per il Mantova, 4 pareggi e 7 vittorie per il Padova.

Come anticipato, le prime due gare risalgono al campionato di Serie B 2009/2010: vittoria del Padova per 3-0 all’andata e successo del Mantova per 2-1 al ritorno. Uno dei risultati più clamorosi è quello del 4 febbraio 2021: vittoria del Padova per 0-6 con reti di Cisse, Bifulco, Chiricò, Hallfredsson, Biasci, Kresic. Nella gara d’andata di questo campionato un pareggio per 1-1: gol di Guccione e autorete di Gerbaudo. (Aggiornamento di MB)

MANTOVA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Padova non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Mantova Padova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

IN EQUILIBRIO!

Mantova Padova, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Padova, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. L’ultima vittoria in casa della Pro Vercelli, la terza consecutiva, è stata quella della svolta per i virgiliani ormai a un passo dalla salvezza diretta. Mantova salvo se vince, se pareggia o perde e Trento e Sangiuliano City non vincono o se la Pro Vercelli perde. In caso di arrivo a 3 a quota 45 con Pro Vercelli e Sangiuliano City sarebbe comunque salvo, play out solo in caso di sconfitta e almeno pari della Pro Vercelli e vittoria del Trento.

Il Padova dalla sua è al sesto posto dopo l’ultimo successo in casa contro il Lecco secondo in classifica e con quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato si è riproposto come possibile protagonista dei play off, con l’ultima giornata che potrebbe ancora regalare ai biancoscudati un piazzamento fino al quarto posto in classifica. All’andata 1-1 all'”Euganeo” tra le due squadre, 1-1 anche nell’ultimo precedente a Mantova disputato il 7 novembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Mantova Padova, match che andrà in scena all0 stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Andrea Mandorlini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiorra; Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Messori, De Francesco, Gerbaudo; Pierobon; D’Orazio, Mensah. Risponderà il Padova allenat0 da Vincenzo Torrente con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Donnarumma, Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello; Franchini, Vasic; Liguori, Radrezza, Cannavò; Bortolussi.

MANTOVA PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











