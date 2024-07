DIRETTA NAPOLI MANTOVA/ Video streaming tv: una storia lunghissima! (amichevole, oggi 20 luglio 2024)

DIRETTA NAPOLI MANTOVA: I TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Mantova è una partita che ovviamente ha qualche precedente: nel corso della storia non ne contiamo tantissimi ma ci possiamo comunque riferire a 11 incroci, con un bilancio che sorride ai partenopei forti di cinque vittorie contro due sconfitte, e quindi con quattro pareggi. Son ormai datati gli ultimi match: stagione 2006-2007, quella dell’incredibile Serie B che oltre al Napoli aveva visto promosse Juventus e Genoa e schierava ai nastri di partenza Bologna e Verona. Il Napoli in quel caso non era mai riuscito a vincere: al San Paolo aveva pareggiato senza gol, al Danilo Martelli era caduto alla penultima giornata per effetto della rete di Gaetano Caridi.

Dunque per trovare ultima vittoria e ultima marcatura del Napoli contro il Mantova dobbiamo tornare all’ottobre 1971: le altre sfide fanno riferimento alla Serie A esclusa la prima di sempre, semifinale di Coppa Italia 1961-1962. Era stato di José Altafini il gol della vittoria partenopea in campionato, ultima per gli azzurri contro i virgiliani; in quella semifinale di coppa invece il Napoli si era imposto per 2-1 in casa grazie alle reti di Ugo Tomeazzi e Giovanni Fanello, in mezzo c’era stato il temporaneo pareggio di Italo Mazzero su calcio di rigore. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una diretta tv di Napoli Mantova non esiste, ma la partita amichevole dei partenopei potrà essere seguita in diretta streaming video: la società ha fatto sapere che anche il match di oggi è disponibile sulla piattaforma One Football, bisognerà pagare una quota di 1,99 euro per acquistare l’evento ma, in alternativa, tifosi e appassionati potranno eventualmente avvalersi del Napoli Summer Pass così da risparmiare e avere accesso a tutte le amichevoli estive della squadra. Naturalmente la visione di Napoli Mantova sarà in diretta streaming video, utilizzando i propri dispositivi mobili.

NAPOLI MANTOVA: CONTE GIÀ SUL PEZZO!

Comincia a fare sul serio anche Antonio Conte: la diretta di Napoli Mantova rappresenta la seconda amichevole estiva per i partenopei, ma si alza decisamente il tiro rispetto alla prima sgambata. Sabato 20 luglio alle ore 18:00, presso il Comunale di Carciato, il Napoli integra il ritiro di Dimaro con un testa contro una neopromossa in Serie B: il Mantova di Davide Possanzini ha dominato il suo girone in terza divisione e ha grandi ambizioni per la stagione ormai alle porte, dunque per il Napoli si tratta di un’amichevole diversa rispetto a quella di qualche giorno fa.

Ricordiamo che i partenopei hanno aperto la loro estate con un 4-0 all’Anaune Val di Non: il risultato se vogliamo è stato anche stretto rispetto alle differenze in campo, ma Conte vuole che alla ripresa ufficiale il suo Napoli sia pronto ad aggredire gli avversari e sappiamo che i carichi di lavoro del salentino sono molto pesanti, e poi vanno scaricati. Adesso ci apprestiamo a vivere la diretta di Napoli Mantova, mentre aspettiamo che si giochi valutiamo le possibili scelte leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MANTOVA

Nella diretta di Napoli Mantova possiamo ipotizzare che Conte scelga una commistione tra le due squadre che hanno affrontato i due tempi contro l’Anaune Val di Non. Proviamoci, sapendo che per il momento il modulo utilizzato è il 3-4-2-1: in porta va Caprile, davanti a lui possono essere titolari in difesa Rafa Marin, Natan e uno tra Ostigard e Rrahmani mentre ad avanzare sulle corsie laterali saranno Zerbin e Spinazzola, con una linea mediana nella quale Zambo Anguissa potrebbe e dovrebbe affiancare Cajuste aspettando i nazionali e qualche rinforzo. Alle spalle della prima punta, che può essere Cheddira, ecco invece Ngonge e Politano con Lindstrom e Gaetano di supporto.

Possanzini schiera il Mantova con il 3-5-2: davanti al portiere Marco Festa ecco Redolfi, Trimboli e uno tra il veterano De Maio e Brignani, a correre sulle fasce possono essere Fiori a destra e Fedel sull’altro versante mentre in mezzo sarà dato campo a capitan Burrai, Bani e Wieser, con una zona offensiva interessantissima perché, oltre ai per ora confermati Galuppini e Monachello, si è aggiunto Leonardo Mancuso che sappiamo bene poter essere un lusso per il campionato di Serie B, poi il giovane Debenedetti.











