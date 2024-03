DIRETTA/ AlbinoLeffe Novara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (10 marzo 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Albinoleffe Novara è dietro l’angolo: per la squadra seriana abbiamo una serie aperta di quattro partite senza sconfitte, le ultime tre sono arrivate senza subire gol e allora possiamo dire che sia un peccato che siano maturati due 0-0, in questo modo l’Albinoleffe non è riuscito a fare un reale salto di qualità anche se oggi sarebbe comunque ai playoff, avendo centrato un obiettivo comunque importante. Nelle ultime due in casa però nessun gol all’attivo e un solo punto: qui si può certamente migliorare per mettersi al riparo da brutte sorprese.

Il Novara, lo abbiamo detto più volte, ha cambiato passo rispetto a un pessimo avvio di stagione: i piemontesi hanno una striscia di sette partite senza sconfitte, anche se va sottolineato che le prime tre sono state vittorie e le altre quattro pareggi. Tuttavia, quattro gare consecutive senza subire gol e due reti incassate nelle ultime sette ci dicono di un Novara in crescita e che può sperare nella salvezza diretta; sarà interessante scoprire cosa succederà tra poco sul terreno di gioco, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i giocatori perché la diretta di Albinoleffe Novara sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

ALBINOLEFFE NOVARA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv AlbinoLeffe Novara sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming AlbinoLeffe Novara sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ALBINOLEFFE NOVARA, OBIETTIVI DIVERSI MA RENDIMENTO SIMILE

La diretta AlbinoLeffe Novara, in programma domenica 10 marzo alle ore 18:30, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone A. I lombardi si stanno facendo strada lungo il sentiero che porta ai playoff. Nelle ultime quattro gare sono arrivati tre pareggi con Virtus Verona, Giana Erminio e Arzignano più l’importante vittoria ad Alessandria.

Il Novara altri obiettivi vale a dire la salvezza, ma anche i piemontesi si stanno comportando molto bene in questo periodo. L’ultima sconfitta risale infatti al 28 gennaio, a testimonianza dell’ottimo momento di forma del Novara capace di vincere con Giana Erminio, Virtus Verona e Pro Sesto, pareggiando le successive quattro sfide.

ALBINOLEFFE NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta AlbinoLeffe Novara vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Marietta, difesa a tre con Gatti, Baroni e Borghini. Agiranno da esterni Doumbia e Munari con Brentan, Piccoli e Agostinelli a centrocampo. Infine, Arrighini e Zoma in attacco.

Il Novara replica con lo stesso identico modulo. Tra i pali Minelli, pacchetto arretrato composto da Lancini, Lorenzini e Khailoti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Kerrigan, Di Munno, Ranieri, Calcagni e Urso. Tandem offesnivo Bentivegna-Corti.

ALBINOLEFFE NOVARA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta AlbinoLeffe Novara favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo sisal, la X vale 3 mentre il 2 è a 3.15.

Ci saranno più di due gol? Sembra una previsione difficile dato che è quotata 2.65 con l’1.38 dell’Under. Chiudono il Gol a 2.20 e il No Gol a 1.59.

