DIRETTA/ Virtus Verona Albinoleffe (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (17 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Passiamo le statistiche e una nostra analisi sui dati che precedono la diretta di Virtus Verona Albinoleffe: la squadra di casa sta affrontando un periodo difficile, con un’attuale sequenza di risultati negativi e un’assenza di vittorie nelle ultime cinque partite. La squadra ha dimostrato di segnare prevalentemente nel secondo tempo, specialmente nella fase finale (76-90 minuti), con una percentuale del 24%. Tuttavia, si osserva una mancanza di efficienza nei primi minuti di gioco (16-30 minuti), con una percentuale del 4% di gol in questa fase.

D’altro canto, l’AlbinoLeffe presenta una percentuale bassa di gol nei primi quindici minuti (0-15 minuti), con una cifra del 20%. Questo potrebbe indicare una difficoltà nel partire con aggressività nelle prime fasi della partita. Entrambe le squadre mostrano una buona capacità di gestire un vantaggio, vincendo spesso quando si trovano in vantaggio per 1-0. La Virtus Verona ha una percentuale del 75% di vittoria in queste situazioni. Tuttavia, la squadra sembra avere una minore resilienza quando è in svantaggio in casa, con una percentuale del 30% di vittoria. (agg. Gianmarco Mannara)

VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Verona Albinoleffe sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Verona Albinoleffe e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE: CALO PER I SERIANI!

Virtus Verona Albinoleffe, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Dopo tre pareggi consecutivi e una vittoria nell’ultimo turno di campionato, disputato il 13 febbraio, la Virtus Verona ha conquistato tre punti preziosi ma faticosi contro l’Arzignano. Questo successo ha permesso alla squadra di Fresco di risalire in classifica, posizionandosi all’ottavo posto e rientrando in zona playoff. Inoltre, la Virtus Verona è imbattuta in casa da tre turni, avendo subito l’ultima sconfitta interna il 6 gennaio scorso. Nonostante gli sforzi del turno infrasettimanale, il tecnico sembra intenzionato a confermare l’undici titolare visto martedì scorso.

La situazione dell’Albinoleffe è invece meno rosea, con la squadra precipitata all’undicesima posizione dopo due sconfitte consecutive contro Legnago e Atalanta Under 23 nel turno infrasettimanale. Attualmente distante solo due punti dalla zona playoff, i blucelesti devono vigilare anche sulla retroguardia, considerando che il Novara, sedicesimo in classifica (attualmente ai playout), è distante di cinque punti. Lopez confermerà il suo modulo 3-5-2 e i suoi giocatori abituali, puntando sulla qualità e sulla capacità realizzativa di Mohamed Alì Zoma.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi; Cabianca, Ruggero, Daffara; Mazzolo, Amadio, Metlika, Vesentini; Danti, Ceter, Gomez. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marietta; Borghini, Milesi, Gatti; Saltarelli, Brentan, Doumbia, Zanini, Piccoli; Zoma, Longo.

VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Albinoleffe, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l'eventuale successo dell'Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











