DIRETTA/ Albinoleffe Pergolettese video streaming tv: ecco i precedenti del derby

DIRETTA ALBINOLEFFE PERGOLETTESE: TESTA A TESTA

Soffermiamoci ora sui precedenti della diretta di Albinoleffe Pergolettese. A Bergamo la sfida, prima di quella di oggi, si è già disputata in altre due occasioni. Il bilancio ci parla di un successo per la squadra di casa e un pareggio. L’ultimo precedente ci porta indietro al 20 febbraio scorso quando la gara terminò col risultato finale di 1-1. La gara in questione si decise nella prima mezz’ora. La sbloccò Doumbia al minuto numero 13. Il pallone del pareggio invece lo mise in porta Nava al minuto 35.

L’altra gara invece ci porta indietro al gennaio 2021, precisamente il 30, quando la gara terminò col risultato finale di 1-0. La partita in questione fu decisa da una giocata di Gelli all’ottavo minuto di gioco. Gli ospiti non riuscirono a trovare la via del pareggio anche se nella ripresa era stato alzato il baricentro con la volontà di trovare la via del pari senza però riuscirci. Vedremo come sarà aggiornato il bilancio dopo la gara di oggi. (Matteo Fantozzi)

ALBINOLEFFE PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Albinoleffe Pergolettese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Albinoleffe Pergolettese, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Un derby lombardo importantissimo in termini di classifica tra due squadre divise da appena due punti e in bilico tra la zona playoff e la zona playout.

L’Albinoleffe è undicesima in classifica con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e sei sconfitte. Manconi e compagni sono reduci dalla netta vittoria per 3-1 contro la Pro Sesto. La Pergolettese, invece, è quattordicesima con 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte. Gli ospiti nell’ultimo turno hanno superato il Lecco con un pirotecnico 4-2.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PERGOLETTESE

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pergolettese, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine di casa, il modulo è il 3-5-2: Offredi, Borghini, Marchetti, Milesi, Saltarelli, Giorgione, Brentan, Piccoli, Petrungaro, Manconi, Zoma. Passiamo adesso alla formazione di Crema, schierata con lo stesso modulo: Soncin, Piccinini, Arini, Lambrughi, Bariti, Guiu, Artioli, Varas, Villa, Abiuso, Iori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Albinoleffe favorita sulla Pergolettese secondo i principali bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match grazie a Eurobet: la vittoria dell’Albinoleffe è a 2,05, il pareggio è quotato 3,05, mentre il successo della Pergolettese è a 3,75. L’Under 2,5 è quotato 1,47, mentre l’Over 2,5 paga 2,50 volte la posta. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.

