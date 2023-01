Diretta/ Albinoleffe Pro Sesto, streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO SESTO: ALTRO DERBY LOMBARDO!

Albinoleffe Pro Sesto, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo un filotto negativo, punti pesanti quelli in palio oggi pomeriggio.

Diretta/ Feralpisalò Albinoleffe (risultato finale 1-0): Pittarello su rigore

L’Albinoleffe è tredicesima in classifica con 24 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, nove pareggi e sei sconfitte. I padroni di casa nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dalla capolista Feralpisalò. La Pro Sesto, invece, è quarta a quota 35 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pesante ko per 1-4 contro il Vicenza.

Diretta/ Pro Sesto Vicenza (risultato finale 1-4): Stoppa show, tripletta e +3!

ALBINOLEFFE PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Albinoleffe Pro Sesto sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pro Sesto Feralpisalò (risultato finale 0-0): è pari tra le due capoliste!

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO SESTO

Dopo aver presentato il match, è arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pro Sesto. Partiamo dalla compagine di casa, il modulo è il 3-5-2: Pagno, Borghini, Milesi, Miculi, Gusu, Giorgione, Brentan, Piccoli, Zoma, Cocco, Manconi. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il 3-4-3: Botti, Maurizii, Marzupio, Giubilato, Capelli, Gattoni, Corradi, Moretti, Gerbi, Capogna, Bruschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Albinoleffe Pro Sesto vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Albinoleffe è a 2,35, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Pro Sesto è a 3,10. Si prospetta una gara molto chiusa: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,60. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,15 e 1,63.

© RIPRODUZIONE RISERVATA