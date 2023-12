Diretta/ Albinoleffe Pergolettese streaming video tv: derby dai numeri equilibrati (Serie C 16 dicembre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE PERGOLETTESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Albinoleffe Pergolettese sta per avere inizio e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi 5 incontri giocati tra queste due squadre. Nelle ultime 5 partite l’ago della bilancia pende esattamente al centro con due vittorie a testa ed un risultato di pareggio. La prima sfida che analizzeremo è quella giocata il 30 gennaio 2021, decisa da un gol in casa bergamasca di Gelli. La seconda gara è terminata con lo stesso risultato ma a favore dei gialloblù. Rete decisiva realizzata su calcio di rigore da Kevin Varas.

Diretta/ Pergolettese Virtus Verona (risultato finale 2-1): la decide Più! (Serie C, 8 dicembre 2023)

L’unico pareggio di queste 5 sfide è quello giocato il 20 Febbraio 2022 con le reti nella prima frazione di gioco di Doumbia e Nava, rispettivamente di Albinoleffe e Pergolettese. Il quarto incontro è quello del 19 settembre 2022 con vittoria dei gialloblù per 2-0 con le reti realizzate da Abiuso e Vitalucci. L’ultimo incontro da evidenziare è quello del gennaio di quest’anno con il successo della formazione azzurra con il risultato di 2-0 alla luce delle reti firmate da Manconi e Cocco. (Marco Genduso)

Diretta/ Renate Albinoleffe (risultato finale 0-2): Zoma firma il sorpasso (Serie C, 8 dicembre 2023)

ALBINOLEFFE PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Albinoleffe Pergolettese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Albinoleffe in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PADRONI DI CASA FAVORITI

Albinoleffe Pergolettese, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Le due compagini si stanno ben comportando in questa prima parte di stagione e la sfida odierna dirà qualcosa in più sulle loro reali ambizioni. I padroni di casa, infatti, dopo il successo maturato sul campo del Renate si sono portati in decima posizione, ovvero in zona play-off. La squadra ospite, invece, è tornata al successo superando la Virtus Verona e si ritrova esattamente a metà strada tra spareggi promozione e play-out.

Diretta/ Arzignano Pergolettese (risultato finale 2-0): Parigi mattatore (3 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pergolettese, match che andrà in scena oggi alle ore 18.30. Per i padroni di casa mister Giovanni Lopez si affiderà al 3-5-2 con Borghini, Marchetti e Milesi nel reparto difensivo. Saranno Longo e Zoma le due punte. Gli ospiti, invece, punteranno su Soncin tra i pali e la coppia formata da Mazzarani e Guiu Vilanova in avanti.

ALBINOLEFFE PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dei bergamaschi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA