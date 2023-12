DIRETTA/ Renate Albinoleffe video streaming tv: equilibrio nei precedenti! (Serie C, 8 dicembre 2023)

DIRETTA RENATE ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Renate Albinoleffe evidenze due formazioni che in passato sono trovata in una contro l’altra in 18 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con otto vittorie a testa e due pareggi in queste sfide. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 26 novembre 2014 in Coppa Italia serie C. Dopo il pareggio durante i tempi regolamentari il Renate è riuscito a ottenere la vittoria dopo i calci di rigore.

Video/ Mantova Renate (4-1) gol e highlights: Trimboli completa la rimonta! (Serie C, 3 dicembre 2023)

Un’altra sfida da tenere in conto tra queste due squadre e quella del 17 febbraio 2021 con il successo degli azzurri sul campo del Renate con le reti firmate da Giorgione e Manconi. L’ultima sfida giocata tra questi due formazioni risulta essere qua del 4 ottobre di quest’anno, valevole per la Coppa Italia serie C. Ad avere la meglio è stato il Renate grazie ai goal realizzati per tempo da Amadio e Procaccio. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Albinoleffe Pro Vercelli (risultato finale 0-1): Maggio guida il blitz (3 dicembre 2023)

RENATE ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Renate Albinoleffe sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Renate Albinoleffe in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Renate Albinoleffe, in diretta venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Dopo un inizio promettente, la squadra di Massimo Pavanel ha perso smalto negli ultimi due mesi. Il Renate non conquista una vittoria dalla giornata dell’ottava, collezionando ben otto pareggi, di cui cinque nelle ultime sette partite e incassando un poker a Mantova nell’ultima trasferta. Questa serie di risultati ha portato la squadra a uscire dalla zona play off, occupando una posizione in classifica potenzialmente pericolosa, soprattutto considerando che la zona playout è distante solo tre punti.

DIRETTA/ Mantova Renate (risultato finale 4-1): poker definitivo con Fiori! (3 dicembre 2023)

L’obiettivo ora per le Pantere è riuscire a ottenere una vittoria nello stadio di casa, dove quest’anno ha subito la sola sconfitta contro l’Atalanta Under 23 lo scorso 20 settembre. Altrimenti, il Renate deve almeno evitare il sorpasso dell’Albinoleffe, già sconfitto dai nerazzurri due mesi fa in trasferta in Coppa Italia e che ora insegue a soli un punto di distanza. I seriani, battuti solo una volta nelle ultime cinque trasferte, hanno vinto solo una delle ultime quattro partite, dopo aver ottenuto 12 punti in sei partite tra ottobre e il 4 novembre, cancellando così un inizio di stagione difficile anche se nell’ultimo match interno contro la Pro Vercelli è arrivata una sconfitta.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Renate Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Città di Meda. Per il Renate, Massimo Pavanel schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fallani; Amadio, Auriletto, Mondonico, Pellegrino; Garetto, Gasperi, Currarino; Procaccio, Sorrentino, Bianchimano. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marietta; Borghini, Marchetti, Milesi; Gusu, Munari, Zanni, Agostinelli, Piccoli; Zoma, Muzio.

RENATE ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Renate Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Renate con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA