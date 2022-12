Diretta/ Albinoleffe Pordenone, streaming video tv: punti importanti (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PORDENONE: OSPITI FAVORITI

Albinoleffe Pordenone, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Una gara importante per entrambe le squadre, rispettivamente a caccia di punti per la zona playoff e per la vetta della classifica.

L’Albinoleffe è tredicesimo con 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte. La compagine lombarda è reduce dalla vittoria per 0-1 sul campo del Trento. Il Pordenone, invece, è quinto a quota 32 punti, raccolti grazie a nove vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Neroverdi reduci da un periodo senza vittorie di quattro turni.

ALBINOLEFFE PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Albinoleffe Pordenone sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PORDENONE

Qualche dubbio da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pordenone. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Pagno, Borghini, Milesi, Saltarelli, Gusu, Doumbia, Brentan, Piccoli, Zoma, Cocco, Manconi. Passiamo adesso ai Ramarri, Di Carlo opta per il 4-3-1-2: Festa, Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti, Torrasi, Burrai, Zammarini, Deli, Candellone, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Albinoleffe Pordenone, andiamo a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Albinoleffe è a 3,15, il pareggio è quotato 3,05, mentre il successo del Pordenone è a 2,25. Non si prevede il festival del gol: Under 2,5 a 1,57 e Over 2,5 a 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,91 e 1,78.

