Diretta/ Pro Sesto Vicenza, streaming video tv: i veneti all’assalto (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO VICENZA: SFIDA AD ALTA QUOTA

Si gioca oggi 23 dicembre alle ore 14.30 la diretta Pro Sesto Vicenza. Sono due squadre in salute, in forma di risultati e con entrambe tanti motivi per continuare così. sono d’altronde rispettivamente la prima e la terza forza, in termini di classifica, del Girone A di Serie C. I padroni di casa hanno perso solo due delle ultime quindici partite e hanno già affrontato nello scorso turno un importante match contro la Feralpi Salò, seconda, uscendone con un punto a testa. Anche il Vicenza nello scorso turno ha pareggiato, anche se visto l’avversario fa vedere il bicchiere mezzo vuoto essendo il Piacenza, ultimissimo in classifica.

Dunque, i Lanerossi sono chiamati ad una sorta di riscatto anche se si tratta pur sempre di una formazione che nelle ultime quindici gare ha vinto otto volte. Sembra preistoria eppure sono passati solo poco più di tre mesi dal roboante 6-1 del Vicenza contro una Pro Sesto lontana parente da quella che sta guardando tutti dall’alto con 31 punti in 15 gare giocate. Quello odierno è a tutti gli effetti uno scontro diretto ad alta quota, una vittoria della Pro Sesto garantirebbe sette punti di vantaggio dal Vicenza. Quest’ultima in caso di successo accorcerebbe ad un solo punto la distanza tra le due. Un pareggio farebbe sicuramente più felice la Pro Sesto e il Lecco, spettatore a 30 punti in mezzo alle due squadre impegnate.

PRO SESTO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto-Vicenza è disponibile su Eleven Sports, piattaforma che trasmette tutte le gare del campionato di Serie C. Esiste una doppia opzione di acquisto dell’abbonamento, quello per tutta la stagione oppure mensile. Una volta in possesso si potrà vedere in streaming video l’evento su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo mobile. Tutta la Lega Pro e i relativi gironi sono trasmetti su Elevent Sports. Per questo incontro specifico, è ancora da verificare l’effettiva visione su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO VICENZA

Le probabili formazioni della diretta tra Pro Sesto e Vicenza sono sicuramente motivo di dibattito vista l’importanza della posta in palio. I biancoblu danno fiducia al 3-4-3 con Botti tra i pali e il trio difensivo con Marzupio a destra, l’ex Imolese Della Giovanna al centro e sulla sinistra Toninelli. Capelli agirà da centrocampista laterale a destra con Maurizii a sinistra. Gattoni e Corradi agiranno invece da riferimenti centrali.

In attacco D’Amico e Bruschi, esterno con 7 gol all’attivo, supporteranno Gerbi. Il Vicenza invece in porta schiera Cofente e davanti a lui un 3-4-2-1 così disposto: in difesa si dovrà fare a meno dello squalificato Ierardi, al suo posto giocherà probabilmente Monteagudo come successo in Coppa Italia con la Viterbese mentre Pasini e Sandon chiuderanno la cerniera difensiva. A destra Dalmonte, reduce dal gol nell’1-1 col Piacenza, Zonta e Scarsella centrali con Greco a sinistra. Rolfini farà coppia con Stoppa nella trequarti, supportando il numero nove Ferrari.

PRO SESTO VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Parlando dela diretta Pro Sesto Vicenza i bookmakers si sono espressi con le consuete quote e a risultare favorito dalle scommesse è il Vicenza, dato a 2.15 la posta in palio secondo Snai. Non basta quindi il fattore casa e il primo posto alla Pro Sesto: la vittoria è data a 3.30 con il pareggio a 3.10. A 1.55 invece l’1X quindi vittoria o pareggio da parte della prima in classifica. Un gol a testa è quotato 1.94 mentre almeno tre gol nell’incontro è dato poco più che a raddoppio, precisamente 2.25. Il 6-1 dell’andata per il Vicenza è naturalmente un risultato poco comune, basti sapere che la possibilità che si ripeta è data a 151. Tra i risultati esatti più probabili c’è il pareggio per 1-1 a 6.

