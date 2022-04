Diretta AlbinoLeffe Trento/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO: PER PLAYOFF E SALVEZZA

AlbinoLeffe Trento, in diretta dall’AlbinoLeffe Stadium di Zanica (Bergamo), si gioca con fischio d’inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 aprile 2022, per la trentottesima e ultima giornata del girone A di Serie C. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di AlbinoLeffe Trento ci offrirà una partita molto importante: le due formazioni sono separate solamente da sei lunghezze, ma a quota 45 punti l’AlbinoLeffe insegue ancora un posto nei playoff, mentre il Trento con 39 punti deve evitare i playoff.

DIRETTA/ Legnago Salus Albinoleffe (risultato finale 1-3): che tris dei seriani!

Nella scorsa giornata, l’AlbinoLeffe ha vinto per 3-1 sul campo della Legnago Salus, ravvivando in questo modo le proprie speranze di raggiungere gli agognati playoff, mentre per il Trento c’è stato un buon pareggio per 1-1 contro la Juventus U23, che però non è bastato per mettersi in una posizione tranquilla. Tutto dunque si deciderà oggi pomeriggio, magari anche in base ai risultati altrui: che cosa succederà in AlbinoLeffe Trento?

Diretta/ Trento Juventus U23 (risultato finale 1-1): Izzillo risponde a Soulé!

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di AlbinoLeffe Trento sarà più correttamente una diretta streaming video, che come sempre per le partite di Serie C sarà offerta dalla piattaforma ElevenSports tramite abbonamento oppure acquistando in pay-per-view l’evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TRENTO

Andiamo adesso a scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di AlbinoLeffe Trento. Per i padroni di casa bergamaschi, allenati da mister Marcolini, si può disegnare un modulo 4-4-2 che dovrebbe avere questi interpreti dal primo minuto: Pagno in porta; Milesi, Marchetti, Riva e Gusu difensori; a centrocampo Piccoli, Nichetti, Giorgione e Tomaselli; infine la coppia d’attacco con Galeandro e Manconi.

Diretta/ Virtus Bologna Trento (risultato finale d.t.s. 95-86) Flaccadori 20 punti

Per quanto riguarda invece gli ospiti del Trento di mister D’Anna, ecco il modulo 3-4-1-2 con questi possibili titolari: Marchegiani in porta; i tre difensori Dionisi, Trainotti e Carini; a centrocampo Bearzotti, Caporali, Osuji e Oddi; il trequartista Ruffo Luci a sostegno dei due attaccanti Pasquato e Bocalon.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico per AlbinoLeffe Trento in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA