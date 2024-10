DIRETTA VIRTUS VERONA UNION CLODIENSE, I TESTA A TESTA

Fino ad oggi i testa a testa Virtus Verona Union Clodiense sono stati quattro con un risultato abbastanza netto nel computo totale ovvero tre vittorie per i granata a e un solo pareggio. Dunque i rossoblu sono ancora a secco in questa sfida nella storia.

La prima stagione che ha visto le due formazioni sfidarsi è stata la 2012/2013 nel girone C della Serie D. In quell’annata è arrivato un risultato identico ovvero 2-1 per l’Union Clodiense, prima in casa e poi naturalmente in trasferta. Nella stagione 2017/2018 invece c’è stato il primo pareggio vale a dire l’1-1 targato Alba su punizione e Santoni ad evitare la prima sconfitta per l’Union. Al ritorno il Clodiense ha voluto fare le cose per bene trovando una bella vittoria in un pirotecnico 3-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIRTUS VERONA UNION CLODIENSE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Virtus Verona Union Clodiense sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni di questo derby.

FRESCO CERCA LA QUARTA DI FILA

Il sabato dell’undicesima giornata del Girone A di Serie C si chiude a Verona con la diretta Virtus Verona Union Clodiense in campo alle 17,30 del 26 ottobre. Di fronte ci saranno due squadre di metà classifica che stanno lottando per allontanarsi dalla zona playout. La Virtus Verona è reduce da tre vittorie di fila contro Caldiero Terme, Arzignano e Triestina che hanno rilanciato il loro campionato. Più difficile la situazione in casa Union Clodiense con il club di Chioggia che non vince dalla seconda giornata ed è fermo al17esimo posto.

VIRTUS VERONA UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche le probabili formazioni della partita analizzando le scelte dei due allenatori. La Virtus Verona di Fresco scenderà in campo con un 3-5-2 con Sibi che dovrebbe essere confermato tra i pali in attesa del recupero di Alfonso. Munaretti, Calabrese e Rigo formeranno il trio difensivo mentre Pagliuca e De Marchi faranno la coppia d’attacco.

4-2-3-1, invece, per l’Union Clodiense di Andreucci che manderà in mediana Serena e uno tra Nelli e Gasperi. Sinani sarà l’unica punta con Verde pronto a subentrare e una trequarti formata da Biondi, Vitale e Manfredonia.