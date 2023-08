DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC/ Finale Atp Wta Cincinnati 2023 video streaming tv: quarto incrocio (20 agosto)

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC: I TESTA A TESTA

La diretta di Alcaraz Djokovic, finale del torneo Atp Wta Cincinnati 2023, sta per farci compagnia: curiosamente, il quarto incrocio tra questi due campioni sarà anche il primo su superficie dura. I precedenti sono tre, con il vantaggio a favore di Carlos Alcaraz: l’unico successo di Novak Djokovic contro il giovane spagnolo è arrivato nella semifinale del Roland Garros la scorsa primavera, un match strano perché dopo due set straordinari, il punteggio in parità e una potenziale battaglia a colpi di grande classe, Alcaraz era stato vittima di crampi dovuti soprattutto alla tensione del momento, e alla fine era crollato con il risultato esplicativo di 6-3 5-7 6-1 6-1.

Lo spagnolo l’anno precedente aveva già ottenuto una vittoria contro Djokovic nella semifinale del Masters 1000 di Madrid, dunque sempre sulla terra rossa: risultato 6-7 7-5 7-6, una battaglia straordinaria. Il vero capolavoro i due ce l’hanno offerto a luglio, nella finale di Wimbledon: una sfida che resterà negli annali del tennis, non solo della nostra epoca, e che Alcaraz è riuscito a chiudere in cinque set con il punteggio di 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4, al termine di una partita con continui capovolgimenti di fronte e colpi di scena. Non resta allora che scoprire cosa succederà tra poco nella finale del torneo Atp Wta Cincinnati 2023, non vediamo l’ora di un’altra diretta di Alcaraz Djokovic. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ALCARAZ DJKOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP WTA CINCINNATI 2023

La diretta tv di Alcaraz Djokovic, finale del torneo Atp Wta Cincinnati 2023, sarà trasmessa dalla televisione satellitare: i due canali di riferimento sono infatti Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente ai numeri 201 e 205 del decoder con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo invece che l’appuntamento per Gauff Muchova, la finale femminile, sarà su SuperTennis che è la web-tv federale aperta a tutti, numero 64 del telecomando (in alternativa il 212 di Sky, per gli abbonati) con diretta streaming video fruibile sul portale SuperTenniX.

ALCARAZ DJOKOVIC FINALE ATP WTA CINCINNATI 2023: IL MATCH PIÙ ATTESO!

Alcaraz Djokovic è la finale del torneo Atp Wta Cincinnati 2023: in diretta alle ore 22:30 (italiane) di domenica 20 agosto, o comunque non prima di quell’ora perché questo grande match sarà anticipato (alle 19:30) da Gauff Muchova che è la finale femminile, a sorpresa. Alcaraz Djokovic invece è la resa dei conti che tutti aspettavano: abbiamo ancora negli occhi la straordinaria finale di Wimbledon vinta al quinto set da Carlos Alcaraz, sicuramente una delle partite più belle degli ultimi anni e non solo, e adesso i due giocatori si incrociano nuovamente.

Nella finale del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 si gioca sulla distanza dei tre set e siamo sul cemento: contesto diverso, ma lo stesso spettacolo anche perché questa settimana ci ha detto che sia il giovane spagnolo che Novak Djokovic sono riusciti ad elevare il loro livello di gioco, rischiando anche parecchio nel corso del Masters 1000 ma arrivando in finale con pieno merito, e dimostrando la loro superiorità. Tra poco dunque sarà tempo di vivere la diretta di Alcaraz Djokovic per la finale del torneo Atp Wta Cincinnati 2023, non vediamo l’ora…

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC FINALE ATP WTA CINCINNATI 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora pronti alla diretta di Alcaraz Djokovic, finale del torneo Atp Wta Cincinnati 2023. Lo spagnolo in semifinale ha dovuto anche salvare un match point per avere ragione di Hubert Hurkacz, Il serbo ha comunque sofferto per battere un Alexander Zverev in palla e che aveva già fatto fuori Daniil Medvedev; non è stato insomma un percorso troppo lineare, del resto se parliamo di Alcaraz c’era già stato un match epico contro Tommy Paul, che per due volte consecutive lo aveva battuto in Canada e anche nel Masters 1000 in Ohio ha seriamente rischiato di far saltare il banco.

Diciamo subito che, comunque vada la diretta di Alcaraz Djokovic, il primato del giovane spagnolo sarà salvo: Alcaraz resterà comunque il numero 1 del ranking Atp anche se dovesse perdere la finale, ma è chiaro che sul medio-lungo periodo questa sia una sfida straordinaria, e del resto abbiamo già assistito a cambi della guardia in cima alla classifica. Per il resto parlerà il campo: noi ci attendiamo ovviamente che la finale del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 sia lo spettacolo che questi due campioni ci hanno garantito nelle tre volte in cui si sono incrociati sul campo, tra poco scopriremo anche chi si laureerà campione di questo torneo che ci lancia verso gli Us Open.











