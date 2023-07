Diretta Alcaraz Djokovic/ Finale Wimbledon 2023 streaming video tv: chi vince il titolo? (oggi 16 luglio)

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC FINALE WIMBLEDON 2023: CHE SPETTACOLO!

Alcaraz Djokovic si gioca in diretta dal campo centrale dell’All England Lawn & Tennis Club di Londra: è la finale maschile di Wimbledon 2023, l’ultimo atto più atteso. Mette di fronte le prime due teste di serie del tabellone Atp, ed è uno scontro generazionale tra il giovane rampante che ha già iniziato a dominare (infatti è numero 1) e il veterano che non ha la minima intenzione di abdicare, e continua a piazzare numeri impressionanti. Per Carlos Alcaraz è la seconda finale Slam, la prima a Wimbledon: ha vinto quella degli Us Open e adesso punta al secondo Major che arriverebbe a 20 anni appena compiuti.

Novak Djokovic gioca l’ultimo atto in uno Slam per la trentacinquesima volta: che sia riuscito a farlo nella stessa epoca di Roger Federer e Rafa Nadal è impressionante già di suo, ma poi bisogna aggiungere che le vittorie in queste finali sono 23 e un successo oggi profumerebbe di storia e leggenda, come dicevamo già nei giorni scorsi. Aspettando che la diretta di Alcaraz Djokovic prenda il via, possiamo fare qualche considerazione più approfondita circa i temi principali che emergeranno dalla finale di Wimbledon 2023, naturalmente con la speranza che lo spettacolo sul centrale sia pari alle aspettative.

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI WIMBLEDON 2023

La diretta tv di Alcaraz Djokovic, finale a Wimbledon 2023, sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere all’ultimo atto dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Alcaraz Djokovic rappresenta la finale di Wimbledon 2023 più attesa, senza ombra di dubbio: questo va detto anche considerando che avremmo sperato di vedere qualche italiano in campo oggi. Entrambi i giocatori impegnati sul centrale ne sanno qualcosa: Alcaraz ha perso il primo set contro Matteo Berrettini prima di alzare il livello di gioco e non concedere più una singola chance al romano, mentre Djokovic ha iniziato fin da subito a martellare nella semifinale contro Jannik Sinner, e l’altoatesino di fatto non ha mai avuto la possibilità di prolungare il match o addirittura vincerlo, cadendo in modo ben peggiore rispetto allo scorso anno.

Adesso Alcaraz e Djokovic si ritrovano faccia a faccia sul centrale di Londra: qualche tempo fa quella che sarebbe potuta essere una partita epica al Roland Garros si è risolta in una vittoria schiacciante di Djokovic a causa dei crampi che hanno colpito il più giovane avversario, ma anche i problemi fisici accusati dal tennista spagnolo ci hanno detto dell’enorme pressione cui Djokovic sottopone tutti i rivali. Anche Alcaraz però sembra essere giocatore contro il quale bisogna fare punto almeno due volte per dire di averlo davvero battuto; per questo motivo ci aspettiamo un grande show dalla finale di Wimbledon 2023, il campo fornirà la sua risposta…











