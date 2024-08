DIRETTA ALCIONE MILANO VIRTUS VERONA, INIZIO IN SALITA PER GLI OSPITI

Siamo giunti alla seconda giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C. La diretta Alcione Milano Virtus Verona vedrà le due squadre reduci da esiti opposti nel loro debutto in questo Girone A per la stagione 2024/2025 in questo venerdì 30 agosto 2024 alle ore 20:45.

La squadra milanese ha infatti battuto l’Atalanta U23 per 2-1 con le reti di Invernizzi e Bagatti che hanno reso vano il momentaneo pareggio di Vavassori per gli orobici. È stata la prima presenza dell’Alcione Milano in Serie C dopo aver perso in Coppa Italia Serie C contro l’Entella.

La Virtus Verona aveva debuttato invece contro il Caldiero Terme in coppa nazionale di categoria con un 2-2 nei regolamentari (Zarpellon e Mehic) e la sconfitta ai rigori. Nemmeno in campionato è arrivato il riscatto dato che la gara in casa con il Lumezzane ha sorriso di misura agli ospITI.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ALCIONE MILANO VIRTUS VERONA IN TV E STREAMING

Per vedere le partita in diretta Alcione Milano Virtus Verona si dovrà sottoscrivere l’abbonamento a NOW oppure a Sky, naturalmente al pacchetto Calcio.

Di conseguenza la diretta streaming sarà visibile solamente sulle rispettive applicazioni ovvero Sky Go oppure NOW, scaricabili su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALCIONE MILANO VIRTUS VERONA

È arrivato il momento di vedere le probabili formazioni Alcione Milano Virtus Verona. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1: tra i pali Bacchin, difeso da Chierichetti, Pirola e Miculi. Agiranno da esterni Dimarco e Palma con Bagatti e Piccinocchi in mediana e il duo Invernizzi e Bright alle spalle di Palombi.La Virtus Verona replica con l’assetto tattico 4-3-1-2 che vede in porta Sibi, qualche metro più avanti il quartetto Calabrese, Gatti, Catena e Manfrin. Toffanin e Mehic saranno le mezzali con Metlika al centro e Zarpellon trequartista. Tandem offensivo Gomez-Caia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ALCIONE MILANO VIRTUS VERONA

Andiamo ora ad approfondire il discorso relativo alle quote per le scommesse Alcione Milano Virtus Verona. La vittoria degli ospiti è data a 2.90 mentre è la squadra lombarda ad essere favorita a 2.30. Il pareggio è a 3.15.L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.10 mentre l’Under lo possiamo trovare a 1.62. Discorso Gol e No Gol, entrambe le squadre a segno. è dato a 1.85, poco più dell’1.80 dell’esito opposto.