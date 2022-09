Diretta/ Alessandria Carrarese, video streaming tv: il testacoda (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA CARRARESE: PADRONI DI CASA IN CRISI!

Alessandria Carrarese, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la quinta giornata del girone A di Serie C. Un vero e proprio testacoda quello in programma tra pochi minuti: di fronte la formazione fanalino di coda del campionato e la capolista.

L’Alessandria è ancora ferma a quota 0 punti dopo quattro giornate: quattro sconfitte su quattro, 1 gol fatto e 8 subiti. Nell’ultimo turno i grigi sono stati battuti 0-2 dalla Reggiana di Aimo Diana, reti siglate da Nardi e Pellegrini. La Carrarese, invece, è in testa alla classifica a punteggio pieno. 12 punti in quattro gare, nessuna squadra con il suo ruolino. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 3-1 sulla Virtus Entella.

ALESSANDRIA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Alessandria Carrarese, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Alessandria Carrarese esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA CARRARESE

E’ il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Alessandria Carrarese, al via tra pochi minuti. Qualche ballottaggio da valutare ancora, partiamo dalla formazione di casa schierata con il 3-5-2: Marietta, Rota, Baldi, Sini, Ascoli, Lombardi, Nichetti, Mionic, Nunzella, Galeandro, Sylla. Passiamo adesso alla formazione toscana, in campo anche lei con il 3-5-2: Satalino, Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale, Frey, Bozhanaj, Mercati, Schiavi, Cicconi, Capello, Giannetti.











